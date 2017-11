Per Mertesacker über Robert Enke "Von stiller Fröhlichkeit"

Fußball-Weltmeister Per Mertesacker hat mit persönlichen Eindrücken an den früheren Nationaltorhüter Robert Enke erinnert. "Er gab mir von Anfang an das Gefühl, er schätze mich, den Frischling", schrieb Mertesacker anlässlich Enkes achtem Todestag in einem Blogbeitrag auf der Website der Robert Enke Stiftung. Mertesacker und Enke hatten bei Hannover 96 zusammengespielt.

"Ich denke, eine schönere Erfahrung kann man bei der Arbeit kaum machen, egal, welche Arbeit man verrichtet", schrieb Mertesacker weiter. "Er schenkte mir sein Vertrauen." Enke habe ihm dabei geholfen, sich als junger Verteidiger zu entwickeln.

Enke hat sich am 10. November 2009 das Leben genommen. Mertesacker beschrieb, dass er durch ihn viel über die Krankheit gelernt habe. "Wenn Menschen akut an einer Depression leiden, wollen viele von ihnen sich offenbar verkriechen, verstecken", so der Profi des FC Arsenal. "Auch habe ich verstanden, dass Robert die meiste Zeit seines Lebens so war, wie ich ihn kennenlernte: rational, von stiller Fröhlichkeit; gesund."

Wie die meisten Betroffenen hätten Enke die Depressionen nur in kurzen Phasen seines Lebens erwischt. "Mit seinem Tod hat uns Robert die Aufgabe gegeben, seelische Krankheiten besser zu bekämpfen."