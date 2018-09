Angekündigtes Karriereende Die Zweifel des Robert Redford

Robert Redford spielte in "Sag niemals nie" nicht mit. Der Titel des Filmes passt dennoch zur aktuellen Lage des Schauspielers. Er hadert damit, sein Karriereende angekündigt zu haben. "Das war ein Fehler", sagte er bei der Premiere seines Filmes "The Old Man & The Gun". "Man weiß es einfach nie."

Als er im August bekanntgegeben habe, dass er keine weiteren Filme machen wolle, hätte er besser geschwiegen, sagte Redford. "Weil es Aufmerksamkeit von dem Film weglenkt."

In Sommer hatte Redford gesagt, er wolle sich nach dem Film endgültig "in Richtung Ruhestand" bewegen. Er arbeite seit seinem 21. Lebensjahr als Schauspieler. Schon vor zwei Jahren sagte er, von der Schauspielerei "müde" zu sein.

"The Old Man & the Gun" mit Redford, Tika Sumpter, Sissy Spacek, Danny Glover, Casey Affleck und Tom Waits, kommt Anfang 2019 in deutsche Kinos. In dem Film spielt Redford einen Fluchtkünstler, der bis ins hohe Alter immer wieder bei Banküberfällen erwischt wird, dann aber aus der Haft türmt.

Redford blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Er hat zwei Oscars und sechs Golden Globes gewonnen. An der Seite von Jane Fonda hatte er mit "Barfuß im Park" 1967 seinen großen Durchbruch. Er spielte unter anderem in "Jenseits von Afrika", "Die Unbestechlichen" und "Zwei Banditen" mit. Als Regisseur wurde er für "In der Mitte entspringt ein Fluss" und "Eine ganz normale Familie" gefeiert.

Redford ist seit 2009 mit der deutschen Künstlerin Sibylle Szaggars verheiratet. Das Paar lebt im US-Bundesstaat Utah.