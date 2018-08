Robert Redford Das Karriereende im Blick

Nach 78 Rollen als Schauspieler und knapp einem Dutzend weiterer Einsätze als Regisseur hat Robert Redford das Ende seiner Schauspielkarriere verkündet. Zumindest mit seiner Arbeit vor der Kamera sei zunächst Schluss, kündigte der 81-Jährige in einem Interview mit der US-Zeitschrift "Entertainment Weekly" an.

Redford sagte, dass er sich nach seinem jüngsten Film endgültig "in Richtung Ruhestand" bewegen wolle. Der Schauspieler hatte bereits 2016 verlauten lassen, von der Schauspielerei "müde" zu sein und seine Karriere nach zwei weiteren Filmen beenden zu wollen. Diese Ankündigung will Redford nach Fertigstellung der Krimi-Komödie "The Old Man & the Gun", die Anfang 2019 in den deutschen Kinos anläuft, nun wahr machen.

In dem Film spielt Redford einen Fluchtkünstler, der bis ins hohe Alter immer wieder bei Banküberfällen erwischt wird, dann aber aus der Haft türmt. Der Rahmen des Filmes habe ihm geholfen, an seiner Entscheidung festzuhalten, sagte Redford nun in dem Interview.

Weitere Engagements hielt sich der Amerikaner jedoch offen. "Sag niemals nie", sagte er über künftige Angebote und deutete an, möglicherweise doch nicht gänzlich von der Leinwand zu verschwinden. Vorerst aber "sei es genug", so der Schauspieler.

Redford hatte an der Seite von Jane Fonda mit "Barfuß im Park" 1967 seinen großen Durchbruch. Seitdem erhielt er zwei Oscars und zahlreiche Preise. Der Schauspieler ist seit 2009 mit der deutschen Künstlerin Sibylle Szaggars verheiratet. Das Paar lebt im US-Bundesstaat Utah.