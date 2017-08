Nachwuchs für US-Sänger Jetzt kommt's Thicke

Im November vorigen Jahres verlor US-Sänger Robin Thicke ("Blurred Lines") seinen Vater Alan. Der Schauspieler ("Mein trautes Heim") erlag beim Eishockey einem Herzinfarkt - im Alter von 69 Jahren. Am 1. März dieses Jahres wäre er 70 geworden.

Nun erwarten Thicke und seine Freundin April Love Geary, ein Model, Nachwuchs. Und just am 1. März soll das Kind zur Welt kommen. Ob das wirklich der Fall sein wird, ist allerdings fraglich. Denn die meisten Kinder werden nicht am errechneten Termin geboren.

Happy in Hawaii with my lil peanut Ein Beitrag geteilt von April Love Geary (@aprillovegeary) am 17. Aug 2017 um 16:10 Uhr

Diese Nachricht verbreitete die 22-jährige Mutter in spe via Instagram - nicht ohne den Termin besonders zu betonen. Wie zum Beweis teilte sie Fotos von ihrem Bauch und von einem Ultraschall, auf dem man einen Fötus sieht. Ob Mädchen oder Junge, ist bisher nicht bekannt.

Das Paar mag es, Privates auf Instagram zu zeigen. Thicke postete vor einiger Zeit ein Bild, auf dem er mit Hundewelpen in der Badewanne zu sehen ist. Ein Selfie aus dem April zeigt das Paar beim Urlaub auf den Malediven. Im dazu gehörigen Eintrag scherzt Geary über den großen Altersunterschied der beiden - Thicke immerhin ist bereits 40.

Robin and I are very excited to share with you all that we're having a baby! The due date is March 1st, Alan's birthday! ❤️ Ein Beitrag geteilt von April Love Geary (@aprillovegeary) am 17. Aug 2017 um 14:08 Uhr

Zum ersten Mal gemeinsam zeigten sich Thicke und Geary im Mai 2015. Zuvor hatte sich der Sänger von seiner Frau Paula Patton scheiden lassen. Mit ihr hat er den gemeinsamen Sohn Julian, um den es einen Sorgerechtsstreit gab.