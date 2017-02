US-Sänger zeigt Familienidylle in der Wanne Blut ist thicker als Wasser

"Get her back" lautet einer der Songtitel von Popstar Robin Thicke, die auf dem Album "Paula" erschienen sind. Die 2014 erschienene Platte hatte der 39-Jährige seiner Ex-Frau Paula Patton gewidmet. Doch inzwischen zoffen sich Thicke und Patton regelmäßig vor Gericht, vor allem um den gemeinsamen Sohn. In dieser Gemengelage präsentiert Thicke nun seine ganz persönliche Vorstellung von Familienidylle: von wegen "get her back".

Auf Instagram hat der "Blurred-Lines"-Sänger ein Bild gepostet, das ihn mit einem Hunde-Welpen in der Badewanne zeigt. Geschossen haben soll das Bild "sein Mädchen" April Love Geary.

When your puppy jumps in the bath and your girl wants a photo and u just trying to protect yo junk and keep a fake smile! Score Ein von Robin Thicke (@robinthicke) gepostetes Foto am 11. Feb 2017 um 23:11 Uhr

Auch die 22-Jährige plantschte in der Wanne mit dem Hund, der laut dem Sänger davon gar nicht genug bekommen konnte. "Ich liebe meine Familie kommentierte" Thicke das Bild.

When yo lady takes a bath and puppy won't stop. Good problems! #Love my fam Ein von Robin Thicke (@robinthicke) gepostetes Foto am 11. Feb 2017 um 23:18 Uhr

Ob derlei Fotos helfen, das Verhältnis zu seiner 41-jährigen Ex Paula Patton zu verbessern? Klar ist: Auch der sechsjährige Julian, den er mit der Schauspielerin hat, liegt Thicke am Herzen. Stolz veröffentliche er ein Video, in dem sein Sohn das Weihnachtslied "Stille Nacht" auf Mandarin anstimmt.

Silent Night in Mandarin! That's my boy Ein von Robin Thicke (@robinthicke) gepostetes Video am 12. Feb 2017 um 18:22 Uhr

Bei so viel Einsatz darf der Junior auch mal eine viel zu große Sonnenbrille aufsetzen und beim Sushi ordentlich zuschlagen: