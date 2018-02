Baby von US-Sänger Robin Thicke Mia Love

Der Vater von US-Sänger Robin Thicke wäre am 1. März vergangenen Jahres 70 Jahre alt geworden. Nach dem Tod des Schauspielers Alan Thicke ("Mein trautes Heim") haben sein Sohn und seine Freundin April Love Geary nun ein Baby bekommen.

"Am 22.2. um 13:33 Uhr wurde Mia Love Thicke geboren", schreibt der 40-jährige Musiker ("Blurred Lines") stolz zu einem Video von sich und seiner Tochter, das er auf Instagram veröffentlichte. "Danke Gott und April Love!"

In dem Video sieht man Thicke in einem Krankenhauszimmer, wie er das Kind von sich und dem 23 -jährigen Model in seinen Armen wiegt. Er singt seiner Tochter leise etwas vor und küsst sie auf die Stirn. Es ist das erste gemeinsame Kind des Paares.

Nur an den errechneten Geburtstermin hat sich Mia Love nicht ganz gehalten und drängte bereits ein paar Tage früher auf die Welt. Es wäre der 1. März gewesen - der Geburtstag des verstorbenen Vaters.

Sänger Robin Thicke hat bereits einen sieben Jahre alten Sohn aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Paula Patton. Thicke und Patton hatten im Februar 2014 nach acht Jahren Ehe ihre Trennung bekanntgegeben.

Meet the Parents Ein Beitrag geteilt von April Love Geary (@aprillovegeary) am Feb 25, 2018 um 7:29 PST

Zum ersten Mal gemeinsam zeigten sich Thicke und Geary im Mai 2015.