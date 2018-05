+++ Newsblog zur Royal Wedding +++ Willkommen zur Hochzeit

Windsor vor Ort: Wie ist die Stimmung, was tut sich in dem Städtchen? Jetzt geht's lohoos: Meine Kolleginnen Britta Kollenbroich und Anne Martin sind invor Ort: Wie ist die, was tut sich in dem Städtchen? Hier geht es zum Bericht.

Prinz Harry galt viele Jahre als der begehrteste Junggeselle der Welt. Auch am Tag der Hochzeit haben einige Damen die Hoffnung noch nicht komplett aufgegeben. Foto: Tom Nicholson/EPA-EFE/REX/SHUTTERSHOCK

Foto: Reuters Ich wette, diese beiden Royal-Fans sehen das optimistischer, oder was will uns die Herzchenbrille sagen?

Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert beziffert sie im Interview auf Wir wollen ungern die frohe Stimmung trüben, aber die Frage schwingt natürlich bei jeder Hochzeit mit: Wie gut stehen die Chancen, dass die Ehe Bestand hat?beziffert sie im Interview auf "mehr als 50 Prozent" . Da hat man schon hoffnungsvollere Prognosen gelesen.

Foto: dpa Ansturm auf Windsor: Eigentlich ist es ja nur eine private Hochzeit, aber sie zieht die Massen an.

Dreimal dürfen Sie raten, welches Thema die britischen Zeitungen heute auf ihren Titelseiten (und aller Vorraussicht nach auch morgen) präsentieren. Meine Kollegin Britta Kollenbroich schickt aus Windsor dieses Foto. Mein persönlicher Favorit ist die Schlagzeile der "Sun". Mehr Mut zu Wortspielen!

Zur Hochzeit sind aber nicht nur Promis und Blaublütige eingeladen, sondern auch "normale Leute". Harry und Meghan haben Einladungen an 2640 Gäste aus der Bevölkerung verschickt: Jugendliche, Mitarbeiter von Wohltätigkeitsorganisationen, Kinder aus Schulen der Umgebung und Angestellte des Königshauses. Sie dürfen ab 10 Uhr in den Park von Schloss Windsor.

Ein konservativer Geneinderat wollte die Odachlosen für den Hochzeitstag aus Windsor verbannen - sie könnten doch das schöne Bild stören. Mit dieser Meinung war er relativ alleine und so sitzt eine Gruppe am Samstagmorgen an ihrem Platz gegenüber von Schloss Windsor und beobachtet den Trubel. Stören tut es niemanden, im Gegenteil: Harry und Meghan dürfte es recht sein, dass auf Schildern hinter der Gruppe auf die prekäre Situation der Menschen aufmerksam gemacht wird - sie selbst haben sich zu ihrer Hochzeit unter anderem statt Geschenken Spenden für Obdachlose gewünscht.

Viele Leute arbeiten hinter den Kulissen, um die Hochzeit angemessen glanzvoll aussehen zu lassen. Etwa Floristin Philippa Craddock und Obergärtner John Anderson. Sie haben die Pflanzen ausgesucht, die die Kapelle schmücken. Exotische Gewächse wären aus ökologischer Sicht keine gute Wahl gewesen (vom möglichen PR-Desaster einmal abgesehen). Doch keine Bange, das Grünzeug stammt aus der Gegend, größtenteils aus dem Windsor Great Park: Wildblumen von Londoner Wiesen und Pflanzen aus dem großen Park in Windsor, zusätzlich weiße Rosen, Pfingstrosen und Fingerhut. Foto: Getty Images

Um sechs Uhr morgens dürfte es an einem normalen Samstag auch in Windsor eher menschenleer sein. Doch am Hochzeitstag ist alles anders, berichtet meine Kollegin Britta Kollenbroich: "Vor den Cafés stehen Gäste Schlange, in den kleinen Gassen rund ums Schloss tauchen immer mehr schick gekleidete Menschen auf. Wer einen Platz in der ersten Reihe ergattern will, muss früh aufstehen. Das gilt auch für die Sicherheitskräfte. Sie scheinen es alle gern zu tun: Selten sind mir so früh morgens so viele gut gelaunte Menschen begegnet."

Brautkleid sein. Welchen Designer hat Meghan Markle ausgewählt? Und wie sieht es aus? Wir haben brandaktuelle und exklusive Informationen, die es sonst nirgendwo gibt: Vermutlich wird es hell sein. Wer Genaueres wissen will, dem sei der Viele Fragen zur Hochzeit und der Feier sind schon geklärt – das größte Geheimnis dürfte dassein. Welchen Designer hat Meghan Markle ausgewählt? Und wie sieht es aus? Wir haben brandaktuelle und exklusive Informationen, die es sonst nirgendwo gibt: Vermutlich wird es hell sein. Wer Genaueres wissen will, dem sei der Text meines Kollegen Philipp Löwe empfohlen.

Es könnte schöner kaum sein: Die Sonne scheint, die Stimmung früh morgens ist ausgelassen - wäre da nicht dieser Fluglärm. Schloss Windsor liegt in der Einflugschleuse von London-Heathrow, und auch eine Royal Wedding ändert daran wenig. So dröhnen im Minutentakt die großen Passagiermaschinen über die Zuschauer-Köpfe hinweg. Zwar müssen sie das Schloss heute in einer Höhe von mindestens 750 Metern überfliegen - laut ist das aber trotzdem. Kann die Queen da nichts tun?

Was wäre eine royale Hochzeit ohne ein wenig Drama: In diesem Fall betraf es die Frage, wer die Braut zum Altar geleitet. Brautvater Thomas Markle wäre die logische Wahl gewesen. Doch nach diversen Irrungen und Wirrungen stand fest, dass er nicht an der Feier teilnimmt. Nun begleitet der künftige Schwiegerpapa Prinz Charles Markle zum Altar.

Wie beschützt man Hunderte Royals und Gäste und mehr als 100.000 Fans ohne sie zu stören? Für die Einsatzkräfte eine Herausforderung. Wer die Hochzeit in der Nähe von Schloss Windsor erleben will, muss sich deshalb auf Kontrollen einstellen. Die Polizei hat Sicherheitsschleusen eingerichtet, schwer bewaffnete Polizisten patrouillieren durch die Straßen, wie meine Kollegin Britta Kollenbroich aus Windsor berichtet.

Best-of europäischer Adelshochzeiten. Wer etwas für rührende Liebeserklärungen, Rauchbomben und temperamentvolles Rumgeknutsche übrig hat, bitte Zur weiteren Einstimmung sei Ihnen eine Fotostrecke ans Herz gelegt, die mein Kollege Jens Witte zusammengestellt hat: ein. Wer etwas für rührende Liebeserklärungen, Rauchbomben und temperamentvolles Rumgeknutsche übrig hat, bitte hier entlang.

Wer noch einmal die wichtigsten Stationen der Beziehung des Brautpaars anschauen will, kann das hier tun.

Für alle, die nicht genug bekommen konnen, hier das komplette Verlobungsinterview.

Das Paar bei der Bekanntgabe der Verlobung (Foto: Getty Images)

Braut und Bräutigam kennen sich seit knapp zwei Jahren. Die Stationen ihrer Beziehung: Juli 2016: Harry und Meghan lernen sich bei einem Blind Date kennen, das eine gemeinsame Freundin arrangiert hat. Es folgen weitere Treffen sowie eine Reise nach Botswana.

kennen, das eine gemeinsame Freundin arrangiert hat. Es folgen weitere Treffen sowie eine Reise nach Botswana. 31. Oktober 2016: Die Beziehung wird öffentlich , nachdem die Boulevardzeitung „Sunday Express“ unter Berufung auf anonyme Quellen darüber berichtet

, nachdem die Boulevardzeitung „Sunday Express“ unter Berufung auf anonyme Quellen darüber berichtet 8. November 2018: Harry bestätigt die Beziehung und verbindet diese mit einer Abrechnung mit der Presse . "Seine Freundin Meghan Markle ist Opfer einer Welle von Beschimpfungen und Belästigungen geworden", heißt es in einem Statement von Harrys Sprecher. "Einiges davon wurde sehr öffentlich abgehandelt - die Hetzkampagne auf der Titelseite einer nationalen Zeitung, die rassistischen Untertöne in Kommentaren; und der unverblümte Sexismus und Rassismus der Social-Media-Trolle sowie bestimmter Kommentare im Web."

und verbindet diese mit einer . "Seine Freundin Meghan Markle ist Opfer einer Welle von Beschimpfungen und Belästigungen geworden", heißt es in einem Statement von Harrys Sprecher. "Einiges davon wurde sehr öffentlich abgehandelt - die Hetzkampagne auf der Titelseite einer nationalen Zeitung, die rassistischen Untertöne in Kommentaren; und der unverblümte Sexismus und Rassismus der Social-Media-Trolle sowie bestimmter Kommentare im Web." 6. September 2017: Markle sagt in einem Interview mit der Zeitschrift „Vanity Fair“: „Am Ende des Tages ist es sehr einfach, denke ich. Wir sind zwei Menschen, die wirklich glücklich miteinander sind.“

sind.“ 25. September 2017: Das Paar wird erstmals öffentlich gemeinsam fotografiert , als es sich ein Rollstuhltennismatch bei den Invictus Games in Toronto ansieht.

, als es sich ein Rollstuhltennismatch bei den Invictus Games in Toronto ansieht. November 2017: Markle gibt bekannt, dass sie aus der Serie „Suits“ aussteigt und nach England zieht .

. 27. November 2017: Die Verlobung wird bekanntgegeben

9. Januar 2018: Der Kensington-Palast bestätigt, dass Markle all ihre Social-Media-Accounts stillgelegt hat: Facebook, Twitter, Instagram

hat: Facebook, Twitter, Instagram 12. März 2018: Bei einem Gottesdienst in Westminster Abbey ist Markle erstmals bei einem öffentlichen Auftritt mit der Queen zu sehen.

zu sehen. 25. April 2018: Markle ist letztmals in der Serie „Suits“ zu sehen – passenderweise (Achtung, Spoiler) heiratet sie in der Folge.

Wer sind die beiden Menschen, die heute heiraten? Mein Kollege Hendrik Buchheister hat Meghan Markle und Prinz Harry porträtiert – bitte hier entlang zur Aktivistin vom roten Teppich und zum gereiften Rebellen