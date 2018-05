Royal Wedding mit Harry und Meghan Die Herzensangelegenheit

Der Prediger reißt die Hände in die Höhe, er ballt sie zu Fäusten, immer wieder gestikuliert er in Richtung der Zuhörenden, er spricht von Feuer und Macht und Liebe - und bringt es dann auf den Punkt: "Zwei junge Menschen haben sich verliebt. Und deshalb sind wir alle hier."

Die zwei jungen Menschen, das sind Prince Henry Charles Albert David, 33, und Rachel Meghan Markle, 36. Sie haben am Samstagmittag in der britischen Kleinstadt Windsor geheiratet. Und mit ihnen haben sich bei dieser Zeremonie zwei Welten vereint.

Da ist die jahrhundertealte britische Monarchie: Der Erzbischof von Canterbury traute das Paar und erklärte es klassisch-steif zu Mann und Frau, ein Knabenchor sang, in der St.-George's-Kapelle in Schloss Windsor saßen Hunderte Frauen mit typisch britischen Hüten, die Queen war dabei, sie hatte der Vermählung vorab schriftlich zustimmen müssen, so viel Protokoll musste sein.

Da waren aber auch immer wieder Elemente, in denen das Traditionelle aufgebrochen wurde: Einer der größten Gänsehaut-Momente war der Auftritt von Karen Gibson und dem Gospelchor The Kingdom Choir, sie sangen den Sechzigerjahre-Hit "Stand by Me" des 2015 verstorbenen US-Musikers Ben E. King.

Als die Frischvermählten - seitdem offiziell Herzog und Herzogin von Sussex - in die offene Ascot-Landau-Kutsche stiegen, wurde das Gospellied "This Little Light of Mine" gespielt. Und dann war da der wild gestikulierende Pastor.

Die Predigt von Michael Bruce Curry, Oberhaupt der Episkopalkirche der USA, wird als einer der Höhepunkte dieser Hochzeit in Erinnerung bleiben. Weil sie mitreißend war, emotional - und damit so ganz anders als man das aus dem britischen Königshaus gewohnt ist. Curry begann und beendete seine Predigt mit Worten des schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King und betonte immer wieder die Macht der Liebe. "Liebe kann helfen und heilen, wenn nichts anderes das vermag."

"There's power in love. Love can help and heal when nothing else can. Love can lift up and liberate for living when nothing else will. And the love that brings two people together is the same love that can bind them together, whether on mountaintops of happiness and through valleys of hardship. Love is strong as death. It's flashes are flashes of fire. Many waters cannot quench love. Love can see you through! There's power in love."

Harry und Meghan haben sich bewusst für Curry entschieden. Der Afroamerikaner setzt sich seit Jahren für soziale Gerechtigkeit, für die Versöhnung zwischen Schwarzen und Weißen sowie für die Rechte von Homosexuellen ein. In Windsor schaffte es der Bischof aus Chicago nun, gleichzeitig an seine Zuhörer zu appellieren - und sie zum Lachen zu bringen.

"Wir müssen die Macht der Liebe entdecken, die heilende Kraft der Liebe. Und wenn wir das tun, werden wir aus dieser alten Welt eine neue erschaffen können. Liebe ist der einzige Weg", sagte Curry. Er erinnerte die Hochzeitsgäste daran, wie schwarze Sklaven in den USA mit Hilfe dieser Liebe Gottes ihr Leid linderten. Zum Schluss wandte er sich ans Brautpaar: "Mein Bruder, meine Schwester. Gott segnet euch."

Zwei junge Menschen haben sich verliebt. Und dank ihnen sieht es nun so aus, als würde tatsächlich etwas mehr Moderne in die britische Monarchie einziehen.

Harry ist die Nummer sechs der britischen Thronfolge. Als Jugendlicher sorgte er mit Partys oder im Nazikostüm für Schlagzeilen. Inzwischen hat er seine Rolle gefunden: Er diente zehn Jahre lang im Militär, er engagiert sich für verwundete Soldaten und karitative Einrichtungen, er gilt in der Familie als der Entspannte, der Lockere. Im Juli 2016 folgte er dem Rat einer Freundin und ging zu einem Blind Date. Dort traf er Meghan Markle.

Mit ihr bekommt die britische Königsfamilie ein Mitglied, wie sie es zuvor noch nie hatte. Markle ist Amerikanerin, geboren und aufgewachsen in Los Angeles. Sie ist geschieden, ihre erste Ehe hielt zwei Jahre. Sie ist afroamerikanischer Abstammung, ihre Mutter ist schwarz, ihr Vater weiß. Sie ist Schauspielerin, die TV-Serie "Suits" hat sie wegen Harry nach sieben Staffeln verlassen. Sie ist, wie sie selbst sagt, Feministin. Sie engagiert sich seit Jahren für wohltätige Zwecke, war Botschafterin der Hilfsorganisation World Vision sowie Uno-Sonderbotschafterin für Frauenrechte. Und dass es bei der Hochzeit so viele außergewöhnliche Momente gab, geht wohl vor allem auf sie zurück.

Als erste Braut der britischen Königsfamilie betrat sie die Kapelle unbegleitet. Ursprünglich sollte ihr Vater sie zum Altar führen, nach einem großen "Kommt-er-kommt-er-nicht?"-Drama blieb Thomas Markle der Feier aus gesundheitlichen Gründen fern. Als einzige Blutsverwandte Markles war ihre Mutter Doria Ragland in der Kapelle, sichtlich gerührt, in einem grünen Kleid, mit Nasenpiercing und Dreadlocks.

Prinz Charles sprang kurzfristig für den Brautvater ein, er begleitete die Braut aber nur die letzte Hälfte der Strecke zum Altar, es gab keine "Übergabe" im klassischen Sinne. Beim Ehegelübde versprach die Braut ihrem Bräutigam auch keinen "Gehorsam", wie es sonst üblich ist.

Weitere Themen, über die nach dieser Hochzeit gesprochen wird:

Das Kleid: Die britische Designerin Clare Waight Keller schaffte es im vergangenen Jahr als erste Frau an die Spitze der künstlerischen Leitung des französischen Traditionshauses Givenchy. Und sie bekam nun einen der begehrtesten Jobs der Branche: Sie entwarf das Hochzeitskleid von Meghan Markle. U-Boot-Ausschnitt, dreiviertellange Ärmel, seiden, extrem schlicht und elegant. Und damit: genau Markles Stil. Ihr fünf Meter langer Tüllschleier aus Seide und Organza war mit zahlreichen floralen Mustern bestickt, sie sollen die 53 Länder des Commonwealth repräsentieren. Die Tiara ist eine Leihgabe der Queen, das Diamant-Accessoire stammt aus dem Jahr 1932.

Die Ringe: Prinz William, Bruder und Trauzeuge des Bräutigams, trug die Ringe in die Kapelle. Sie wurden von dem Londoner Juwelier Cleave and Company gefertigt. Ihrer ist aus walisischem Gold - ein Geschenk der Queen. Seiner ist aus Platin. Eheringe für Männer haben bei den Royals keine Tradition.

Die Gäste: Oprah Winfrey. Die Beckhams. Die Clooneys. Elton John. Idris Elba. Serena Williams. James Corden. James Blunt. Die Hauptdarsteller der TV-Serie "Suits". Priyanka Chopra. Die Queen und Prinz Philip. Prinz Charles und Camilla. Sarah Ferguson. Charles Spencer und Jane Fellowes (Bruder und Schwester der verstorbenen Diana). Pippa Middleton. Chelsy Davy und Cressida Bonas (Ex-Freundinnen von Harry). Genug gesagt.

Insgesamt 600 Menschen hatte das Brautpaar in die Kapelle eingeladen, eigenen Angaben zufolge enge Freunde und Bekannte. Tausende weitere Menschen versammelten sich im Schlosspark, Millionen verfolgten die Zeremonie weltweit in Livestreams und im Fernsehen. Für Harry und Meghan ging es nach dem ersten Kuss als Ehepaar und der anschließenden Kutschfahrt zum Mittagsempfang nach Schloss Windsor, wo auch Elton John auftrat. Kameras waren dabei nicht zugelassen.

Am Abend folgt ein Empfang im etwa zwei Kilometer entfernten Frogmore House. In Zukunft wollen der Herzog und die Herzogin von Sussex im Kensington-Palast in London leben, direkt neben Prinz William, seiner Frau Kate und ihren drei Kindern.

Zwei junge Menschen haben sich verliebt. Und womöglich haben sie die Macht, die britische Monarchie auch in Zukunft etwas nahbarer zu machen, etwas menschlicher.