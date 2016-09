RTL-Moderatorin Nazan Eckes' Kinder sollen ihre Religion selbst wählen dürfen

Nazan Eckes will ihren Kindern nicht vorschreiben, welcher Religion sie angehören sollen. Die RTL-Moderatorin ist Muslimin, ihr Mann, der österreichische Künstler Julian Khol, ist katholisch. Für das Ehepaar sei Religion "das schwierigste Thema", sagte die 40-Jährige der Zeitschrift "Closer".

Beide seien sehr liberal. "Wir haben uns vorgenommen, dass unsere Kinder später selbst entscheiden können, welcher Religion sie angehören wollen." Eckes und Khol haben bereits einen Sohn, Lounis, der im Oktober 2014 geboren wurde. Das Paar erwartet im Herbst sein zweites Baby.

Über Integration äußerte sich Eckes unter anderem im April in der Sendung "Hart aber fair". Die Moderation sagte in der Diskussionsrunde, sie habe sich als Jugendliche eher von ihrem Elternhaus als von ihrem Umfeld ausgegrenzt gefühlt: So verbot ihr beispielsweise ihr Vater eine Klassenfahrt.

Eckes sagte, sie sei sich sicher, dass sie auch mit ihrem Mädchennamen Üngör beim Fernsehen Karriere gemacht hätte.