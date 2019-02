Der Tod Rudi Assauer bewegt viele Menschen - nicht nur Vertreter aus der Welt des Profisports. Auch Simone Thomalla, die langjährige Lebensgefährtin des Fußballmanagers, und ihre Tochter Sophia Thomalla haben sich nun geäußert.

"Gute Reise, lieber Rudi", schrieb Simone Thomalla auf Instagram: "Du warst ein ganz besonderer Mensch, und du wirst fehlen..." Auf ein dazu gepostetes Foto Assauers, das ihn offenbar mit dem Uefa-Pokal nach dem Finalsieg seines Klubs Schalke 04 im Jahr 1997 zeigt, hatte die 53-Jährige ein blaues Herz gemalt.

Deutlich ausführlicher ging Sophia Thomalla auf den Tod des 74-Jährigen ein, mit dem sie in jungen Jahren in einem Haushalt gelebt hatte. "Alle schreiben er war der große Macher, die Schalke-Legende, Macho und gute Seele", heißt es in einem emotionalen Instagram-Post. "Ich weiß nicht, was ich fühle", schrieb die 29-Jährige - "Trauer natürlich, aber nicht nur das."

Für sie sei Assauer deutlich mehr gewesen als ein legendärer Manager und das Gesicht von Schalke 04 - nämlich der Mann, "der einen zu Schule gefahren hat, der das Büro vom Schuldirektor absichtlich zugequarzt hat, nachdem man ihm erzählte, ich habe einige Schulstunden geschwänzt und was bitte aus mir werden solle".

Sie erinnere sich daran, wie sie Assauer mit 14 Jahren als "pubertierendes Gör" angekräht habe und wie sie mit ihm nach dem dramatischen Last-Minute-Verlust der Deutschen Meisterschaft 2001 geweint habe ("Übrigens bis heute einer der schlimmsten Tage meines Lebens").

Thomalla zeigte auch Trauer darüber, zuletzt keinen Kontakt mehr zu Assauer gepflegt zu haben. "Jahrelang habe ich mir eingeredet, es ist die bessere Entscheidung ,sich nicht um den Kontakt zu bemühen", schrieb sie. "Jetzt werde ich 30 und muss rückblickend feststellen, dass ich es bereue. Ferner muss ich feststellen, dass das Leben zu kurz ist."

Sie habe keinen Kontakt mehr zu Assauers nahem Umfeld und werde sich daher nicht von ihm verabschieden können. "Im Herzen bleibt er dennoch für mich bestehen", so Thomalla: "Als Rudi, nicht als Macher."