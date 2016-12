Ryan Gosling über Harrison Ford "Cooler Motherfucker"

Kaum ein Film wird so gespannt erwartet wie der "Blade Runner"-Nachfolger "Blade Runner 2049". Entsprechend viel tun die Macher dafür, dass bloß keine Details nach außen dringen. Einer der Beteiligten ist Ryan Gosling. Der Zeitschrift "GQ" sagte er, er habe noch nie an einem Projekt gearbeitet, bei dem Geheimhaltung und Erwartungen so groß gewesen seien.

Dafür erzählte er eine Geschichte von den Dreharbeiten, die sein Bild vom Kollegen Harrison Ford nachhaltig geprägt haben dürfte. Die Kurzversion: Ford verpasst Gosling einen Faustschlag ins Gesicht.

Es habe sich um eine Art Initiationsritus gehandelt, sagte Gosling. Er habe den Hieb bei einer Kampfszene abgekommen. Lustig sei vor allem gewesen, dass Ford ihn anschließend zur Seite geschoben habe, um seine Faust in das für Goslings Gesicht vorgesehene Eis zu tauchen. Der Regisseur habe gesagt: "Sieh es doch mal so - du wurdest eben von Indiana Jones geschlagen."

Gosling nahm die Sache mit Humor. Ford habe sich mit einer Flasche Scotch entschuldigt, aber nur ein Glas davon abgegeben. Offenbar sei der Altstar der Meinung gewesen, dass der Schlag keine ganze Flasche als Wiedergutmachung gerechtfertigt hätte.

Und wie hat sich nun Goslings Bild von Ford verändert? Es heiße immer, man solle seine Idole nicht treffen, sagte Gosling. Im konkreten Fall sei er aber für einer Ergänzung: Man solle sein Idol nicht treffen, außer es handle sich um Harrison Ford. Der sei ein "cooler Motherfucker".

Es dürfte viele Fans geben, die dieses Urteil auch über Gosling selbst fällen würden. Der 36-Jährige nannte "GQ" für seine Beliebtheit und seinen Ruf als Frauenschwarm eine ungewöhnliche Erklärung. Es sei seine kanadische Staatsbürgerschaft, die ihn für viele attraktiv mache. "Das ist das Einzige, was Sinn ergibt", sagte er. "Ich glaube, Amerika begreift gerade erst, dass es einen Ort namens Kanada gibt", sagte der Schauspieler.