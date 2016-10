Ryan Lochte Olympionike und Playmate planen Hochzeit

Viele frohe Nachrichten gab es in den vergangenen Monaten nicht für Ryan Lochte. Während der Olympischen Spiele in Rio hatte der US-Schwimmstar mehr mit einem Skandal als mit sportlicher Leistung von sich reden gemacht.

Nun gibt es endlich wieder etwas zu feiern im Hause Lochte: Der Sportler hat sich mit Playboy-Model Kayla Rae Reid verlobt. "Erinnerungen für immer!!!#thelochtes #LA", schrieb Lochte neben einem Foto des küssenden Paars auf Instagram.

Speechless. Absolutely beautiful. So in love with YOU. ❤️ Ein von KAYLA RAE REID (@kaylaraereid) gepostetes Foto am 9. Okt 2016 um 19:17 Uhr

Seine Verlobte antwortete ihrerseits mit einem eigenen Kussbild und den Worten: "Sprachlos. Wunderschön. Bin so in dich verliebt."

Laut dem Magazin "People" hatte sich die Beziehung schon während der Spiele in Rio angedeutet. Reid hatte demnach Lochte während seines Olympiaeinsatzes besucht und Zeit mit ihm und seinen Eltern verbracht. Dabei habe sie ihn ihren "Lieblingsmenschen" und "Silberfuchs" genannt.

Memories forever!!! #thelochtes #LA Ein von Ryanlochte (@ryanlochte) gepostetes Foto am 9. Okt 2016 um 19:17 Uhr

Während der Sportveranstaltung hatte Lochte behauptet, überfallen worden zu sein. Die Geschichte entpuppte sich als Lüge, stattdessen hatte Lochte mit drei Kollegen hinter eine Tankstelle uriniert und ein Werbeposter von der Wand gerissen - und daraufhin Ärger mit Sicherheitsleuten bekommen.

Nach einer öffentlichen Entschuldigung im brasilianischen Fernsehen kündigten Schwimmartikelhersteller Speedo, die Modefirma Ralph Lauren, der japanische Matratzenhersteller Airweave und Haarentfernungsspezialist Syneron Candela an, ihre Zusammenarbeit mit Lochte einzustellen.

Zumindest seine jetzige Verlobte hielt nach Angaben von "People" schon damals zu ihrem Zukünftigen. Während seines Auftritts in der Sendung "Dancing with the Stars" saß das Model im Publikum. Später habe Lochte gesagt, er habe den Skandal mit ihrer Unterstützung überstanden.