Ryan Lochte und Kayla Rae Reid Unterwassergeschenk

Das Jahr hatte für Ryan Lochte bislang nicht allzu viele gute Nachrichten im Angebot: Während der Olympischen Spiele in Rio machte der US-Schwimmstar vor allem mit einem Skandal um einen erfundenen Raubüberfall von sich reden - und nicht mit seinen sportlichen Leistungen. Mehr noch: Wegen der Lügenaffäre kassierte der Spitzensportler auch noch eine Zehn-Monats-Sperre.

Privat hingegen scheint es derzeit prächtig zu laufen bei Lochte: Der 32-Jährige postete auf Instagram ein Unterwasser-Foto, auf dem er den Bauch seiner Verlobten Kayla Rae Reid küsst. Sein Weihnachtsgeschenk sei in diesem Jahr früher gekommen, schrieb Lochte zu dem Foto. Dies sei die beste Nachricht, die er je erhalten habe.

Die 25-jährige Reid stellte ein ähnliches Bild ins Netz und schrieb dazu: "So froh, diese Nachricht mit euch allen zu teilen!". Das Leben sei voller segensreicher Überraschungen, so das Playmate, wenn man sie am wenigsten erwarte.

Just when you think you think you have it all figured out, life always surprises you with blessings when least expect it. So excited to share this news with all of you! ❤️ #weareprego #omg #2017 Ein von KAYLA RAE REID (@kaylaraereid) gepostetes Foto am 14. Dez 2016 um 12:17 Uhr

Das Paar ist seit Oktober verlobt. Schon damals verkündeten die beiden diesen Schritt auf Instagram, Lochte schrieb: "Erinnerungen für immer". Reid antwortete ihrerseits mit einem eigenen Kussbild und den Worten: "Sprachlos. Wunderschön. Bin so in dich verliebt."

Die Beziehung soll sich bereits während der Spiele in Rio angedeutet haben. Reid hatte einem Bericht des "People"-Magazins zufolge Lochte während seines Olympiaeinsatzes besucht und Zeit mit ihm und seinen Eltern verbracht. Dabei habe sie ihn ihren "Lieblingsmenschen" und "Silberfuchs" genannt.

Während der Sportveranstaltung hatte Lochte behauptet, überfallen worden zu sein. Die Geschichte entpuppte sich als Lüge, stattdessen hatte Lochte mit drei Kollegen hinter eine Tankstelle uriniert und ein Werbeposter von der Wand gerissen - und daraufhin Ärger mit Sicherheitsleuten bekommen. Mehrere Sponsoren kündigten daraufhin an, ihre Zusammenarbeit mit Lochte zu beenden.

Zumindest seine jetzige Verlobte hielt dem Bericht zufolge aber schon damals zu ihr: Während seines Auftritts in der Sendung "Dancing with the Stars" saß das Model im Publikum. Später habe Lochte gesagt, er habe den Skandal auch dank ihrer Unterstützung überstanden.