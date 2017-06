Sängerin Beth Ditto "Germany's next Topmodel zerstört Träume"

Beim Finale von "Germany's Next Topmodel" stand Beth Ditto noch auf der Bühne zwischen den hochgewachsenen Models. Nun hat die Sängerin die Sendung kritisiert: "Ich sehe es schon sehr kritisch, dass in Sendungen wie dieser Mädchen gegeneinander aufgehetzt werden", sagte Ditto in einem Gespräch mit der Illustrierten "In - Leute Lifestyle, Leben".

Schon 2012 trat Ditto mit ihrer Band "Gossip" beim Finale von GNTM auf - man könnte meinen, sie sei ein Fan des Formats. Doch: "Es gibt so viele andere Wege, das zu tun, was man tun will, ohne solch eine Show, die so viele Träume zerstört", sagte die Sängerin.

Statt sich dem Magerwahn zu beugen, wolle Ditto die Modewelt lieber davon überzeugen, dass Frauen zu ihren Pfunden stehen sollten. "Es gibt nunmal eben unterschiedliche Frauentypen - und jeder davon hat seine Berechtigung", sagte sie.

In diesem Jahr gewann die 18-jährige Céline Bethmann die zwölfte Staffel des Wettbewerbs, in dem Chefjurorin Heidi Klum neue Models für den Laufsteg sucht.