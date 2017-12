ESC-Gewinner 2017 Salvador Sobral hat ein neues Herz bekommen

Der schwer herzkranke portugiesische Gewinner des Eurovision Song Contest 2017, Salvador Sobral, hat ein Spenderorgan bekommen. Das neue Herz sei dem 27-Jährigen am Freitag transplantiert worden, nachdem er eineinhalb Jahre lang vergeblich auf einen passenden Spender gewartet habe, berichteten portugiesische Medien am Wochenende. "Die Operation ist sehr gut verlaufen", zitierte die Zeitung "Público" den Chirurgen Miguel Abecasis.

Sobral mache gute Fortschritte, hieß es demnach bei einer Pressekonferenz im Hospital Santa Cruz in Lissabon, in dem der Sänger seit Ende September auf der Intensivstation lag. "Wenn alles gut geht, wird er ein völlig normales Leben haben", so Abecasis.

Zuletzt war die Sorge um Sobral, der den Eurovision Song Contest (ESC) am 13. Mai in Kiew mit der zarten Jazz-Ballade "Amar Pelos Dois" (Liebe für zwei) gewonnen hatte, immer mehr gewachsen. Medien hatten berichtet, der Patient werde zunehmend schwächer.

Den Song hatte ihm seine Schwester Luísa geschrieben. Der frühere Psychologiestudent gab nach dem Triumph zahlreiche Konzerte. Ende August sagte er aber aufgrund seiner angeschlagenen Gesundheit mehrere Auftritte ab.