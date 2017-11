Sam Smith trifft Fifth Harmony Ein Traum wird wahr

Als die vier Frauen in das Auto steigen, schlägt er die Hand vor den Mund und stammelt "Oh, mein Gott", dann fällt er den Sängerinnen von Fifth Harmony um den Hals. Die Macher von "Carpool Karaoke" scheinen Sam Smith einen Traum erfüllt zu haben. Der Sänger ist glühender Fan der Girlband.

Wenn er ihre Musik höre, fühle er sich frei und lebendig - so, dass "die Frau in mir in Flammen steht". Das hatte er zuvor Moderator James Corden erzählt.

Ein Lied scheint es dem 25-Jährigen besonders angetan zu haben: "Work From Home" bezeichnete er als sein Hochzeitslied. Zu diesem Song wolle er vor den Traualtar treten.

(wedding) dreams do come true, Sam pic.twitter.com/bNQK4L9AFZ — The Late Late Show (@latelateshow) 2. November 2017

Vor Kurzem hatte Smith öffentlich gemacht, dass er sich keinem Geschlecht klar zuordnen könne: "Ich fühle mich genauso sehr als Frau wie als Mann", sagte er der britischen "Sunday Times". Er trage auch gerne Frauenkleidung und liebe es, Kleider und High Heels zu kaufen. Sein weibliches Alter Ego heiße "Karamel".