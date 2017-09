"Sex and the City 3" "Es ist vorbei, wir werden es nicht machen"

Es wird keinen dritten Film aus der Erfolgsserie "Sex and the City" geben. Das sagte die Schauspielerin Sarah Jessica Parker, die die New Yorker Kolumnistin Carrie Bradshaw in der Serie und den beiden Film-Spin-offs verkörperte, dem Sender Extra TV.

Nach jahrelangem Hin und Her scheint nun festzustehen, dass es keine Fortsetzung der Filmreihe geben wird. "Es ist vorbei, wir werden es nicht machen", sagte Parker am Donnerstag. Schauspielerin Kim Cattrall, die in der erfolgreichen Serie die Rolle der Samantha Jones übernahm, will allerdings nicht schuld sein, dass aus dem Projekt nichts wird.

"Ich bin enttäuscht. Wir hatten dieses wunderschöne, lustige, herzzerreißende, spielerische, fröhliche, beziehungsfreudige Skript", sagte Parker dem Sender. Es sei nicht nur enttäuschend, dass die Geschichte nicht erzählt werden könne und sie die Erfahrung nicht machen würden. Vielmehr sei es für die Zuschauer enttäuschend, die sich so lautstark für einen neuen Film ausgesprochen hätten.

Das Projekt einer Wiedervereinigung der TV Stars Parker, Cattrall, Cynthia Nixon und Kristin Davis wurde seit Jahren diskutiert. Daran konnte auch die von Kritikern verrissene Verfilmung "Sex and the City 2", die in Abu Dhabi spielt, nichts ändern.

Woke 2 a @MailOnline storm! The only 'DEMAND' I ever made was that I didn't want to do a 3rd film....& that was back in 2016 — Kim Cattrall (@KimCattrall) 29. September 2017

Parker nannte keine Details, warum die Pläne aufgegeben wurden, aber Cattrall reagierte am Freitag auf Medienberichte, denen zufolge sie verantwortlich dafür sei. "Die einzige Forderung, die ich je gemacht habe war, dass ich keinen dritten Film machen wollte - und das war 2016", twitterte sie.

Die Comedyserie lief zwischen 1998 und 2004 auf HBO und gewann mehrere Emmys. Das Filmstudio Warner Bros., das die ersten beiden Filmadaptionen umgesetzt hatte, wollte sich nicht äußern.