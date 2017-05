Sarah Silverman über die Ära Trump Seid politisch!

Empfehlungen an die Republikaner zum Umgang mit Lügen, Gedanken über Donald Trumps Auftritt beim G7-Treffen oder schlicht fassungslose Fragen wie "Wann fangen wir an zu googeln, was Brexit bedeutet?": US-Komikerin Sarah Silverman kommentiert die US-Politik regelmäßig auf Twitter. Sie könne nicht anders, sagte nun die 46-Jährige, die sich liebend gerne mit Tabus und Vorurteilen befasst.

"Es gab eine Zeit, in der man als Amerikaner sagen konnte, 'Oh, ich bin nicht wirklich politisch'", sagte sie dem Sender CNN. Diese Zeit sei vorbei: "Wenn Du denkst, unpolitisch zu sein, dann bist Du Komplize des um sich greifenden Irrsinns und der Ungerechtigkeit."

Silvermans politische Mission steht in Zusammenhang mit ihrem neuesten Projekt: Auf Netflix startet am Dienstag ihre Comedy-Show "A Speck of Dust", in der es laut Ankündigung "sowohl lustige Tatsachen als auch traurige Einsichten" zu sehen geben soll.

Wer vor allem an ihren politischen Kommentaren interessiert sei, solle ihr aber lieber auf Twitter folgen, sagte Silverman CNN. Ihr Twitter-Feed sei selbst wie ein US-Bürger, "ein leidenschaftlicher US-Bürger."