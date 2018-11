Sasha und seine Frau sind Eltern "The Happy 3"

"Ganz nach dem Motto: 'Man braucht drei für ne richtige Band' - freuen wir uns wahnsinnig darauf, ab Herbst zu dritt auf großer Tour zu sein" - mit diesen Worten hatte Sasha im Juni bei Instagram verkündet, dass seine Frau Julia Röntgen schwanger ist. Am Wochenende ist nun der Sohn des Paares geboren worden. Das teilte der Sänger selbst mit - erneut bei Instagram und passenderweise mit dem Hashtag "threeisaband".

"Am Sonntag den 18.11.18 bei schönstem Herbstsonnenschein hat unser Baby Boy endlich das Licht der Welt erblickt!", schrieb der 46-Jährige. "Wir könnten glücklicher nicht sein und freuen uns jetzt sehr unser privates Glück in vollen Zügen zu genießen! The Happy 3 !!!", hieß es weiter.

Wie glücklich er offenbar über den Familienzuwachs ist, unterstrich er mit weiteren Hashtags wie "happyfamily" und "dasbestewasunsjepassiertist". Keinen Hinweis gab Sasha darauf, was aus seinem Vorhaben geworden ist, für sein Baby endlich den Führerschein zu machen.