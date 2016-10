Trüffel und Salbei Scarlett Johansson eröffnet Popcorn-Geschäft

Völkerverständigung mit Puffmais. Im Film "Lost in Translation" muss sich Schauspielerin Scarlett Johansson mit der ihr fremden Kultur Japans zurechtfinden. Nun will sie ihren liebsten Snack einer anderen Kultur schmackhaft machen. Mit einem eigenen Popcorn-Geschäft, mitten in Paris.

"Yummy Pop" wird der Laden heißen, bei dem es sich eher um eine Adresse für Feinschmecker handeln soll als um eine einfache Popcorn-Bude, wie Johanssons Sprecher sagte. Angeboten werden demnach Geschmacksrichtungen wie Trüffel, Parmesan und - Johanssons persönlicher Favorit - Salbei.

Die 31-jährige will auch selbst bedienen. Nach Angaben ihres Sprechers soll das Popcorn frisch und mit Zutaten der Saison zubereitet werden. Geplant seien auch Variationen wie Popcorn mit Erdbeeren und Sahne oder mit Ahornsirup.

Völkerverständigung mit Puffmais

Das Konzept entwickelte Johansson mit ihrem französischen Ehemann Romain Dauriac, dessen Schwester die Geschäftsleitung übernehmen wird. "Es war schon seit einigen Jahren mein Traum, unseren liebsten amerikanischen Snack in unsere liebste europäische Stadt zu bringen", sagte Johansson laut dem Magazin "E! News".

"Yummy Pop" sei aus Liebe und der Lust am Genuss entstanden. Sie hoffe, dass ihr Popcorn zu einem Pariser Grundnahrungsmittel werde. Und zu einem Symbol der Freundschaft "zwischen meinen Lieblingsstädten Paris und New York".

Einen ersten Eindruck können sich Popcorn-Fans am kommenden Samstag verschaffen, wenn das Geschäft im Pariser Ausgehviertel Marais erstmals öffnet. Offizielle Geschäftseröffnung soll nach Angaben von Johanssons Sprecher aber erst zum Jahresende sein.