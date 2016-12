Schauspieler Chris Pratt Grüße an Jack

Ständig reist Chris Pratt in der Weltgeschichte herum. Wenn er nicht gerade für "Die glorreichen Sieben" oder "Guardians of the Galaxy" vor der Kamera steht, muss er eben jene Filme bewerben. Gerade ist der 37-Jährige mit seiner Schauspielkollegin Jennifer Lawrence unterwegs, um den gemeinsamen Film "Passengers" zu bewerben.

Bei all dem Trubel kommen aber öfter die Vaterpflichten zu kurz. Das hat Pratt nun in einem Gespräch in der Sendung "The Jess Cagle Interview" verraten. Kurz vor der Aufzeichnung der Sendung habe er noch mit Söhnchen Jack via Skype gesprochen.

"Ich habe alle warten lassen", sagte Pratt, "nur um Jack guten Morgen und all die Dinge zu sagen, die ich ihm einfach jeden Tag sagen muss. Gott sei Dank gibt es digitale Technologie."

Physisch von seinem Kind getrennt zu sein, sei hart, sagte Pratt. Trotz der Vorzüge der digitalen Kommunikation gehe aber nichts darüber, von Angesicht zu Angesicht mit dem Nachwuchs zu sprechen.

"Ich kann mir nicht vorstellen, wie es früher gewesen sein muss, wenn du in den Krieg gegangen bist und vielleicht drei Jahre lang keinen Brief bekommen hast", sagte Pratt, der seit 2009 mit der Schauspielerin Anna Faris verheiratet ist.

"Nichts kann face time (dt.: ein persönliches Gespräch) ersetzen", sagte Pratt. "Selbst Facetime kann face time nicht ersetzen."