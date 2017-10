Mit 80 Monika Peitsch hat endlich Zeit zum Heiraten

Bekannt wurde sie mit der Fernsehserie "Die Unverbesserlichen", in der sie die Tochter der "Mutter der Nation" Inge Meysel spielte. Das war in den Sechziger- und Siebzigerjahren. Später war Monika Peitsch in zahlreichen TV-Produktionen zu sehen, wie "Das Erbe der Guldenburgs" oder Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen.

Mit ihrem Lebensgefährten Sven Hansen Höchstädt ist Peitsch seit fast 40 Jahren zusammen. Zum Heiraten allerdings hat das Paar laut eigener Aussage erst jetzt Zeit gefunden. "Ja, wir haben geheiratet", bestätigte Peitsch der Zeitschrift "Bunte". "Auch wenn ich eigentlich längst in einem Alter bin, in dem man das nicht mehr müsste", fügte die 80-Jährige hinzu. Mit dem zehn Jahre jüngeren Architekten Hansen Höchstädt ist Peitsch dem Bericht zufolge seit 1980 liiert.

Das Jawort gaben sich die beiden in Salzburg auf dem Standesamt. "Wir wollten immer schon heiraten und waren uns auch sicher, dass es eines Tages passieren wird - wir hatten einfach keine Zeit." Es sei nun eine wunderbare Hochzeit im engsten Familienkreis geworden.

Entdeckt wurde die ehemalige Zahnarzthelferin von Schauspieler Erik Ode ("Der Kommissar"), der sie bei Bekannten sah und zu einem Vorsprechen einlud. Peitsch arbeitete unter anderem am Berliner Schillertheater und am Thalia Theater in Hamburg, später auch oft als Synchronsprecherin. Sie war die deutsche Stimme von Doris Day, Audrey Hepburn und Claudia Cardinale.