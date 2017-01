Schwarzes Model Porsche Thomas Spott und Häme für Babybauchfotos

Ob auf dem Titelbild eines Magazins oder dem privaten Instagram-Kanal - wenn Sängerinnen, Schauspielerinnen oder Models schwanger werden, teilen sie ihr Glück mit der Öffentlichkeit.

Das Bild vom Babybäuchlein gehört für viele Prominente selbstverständlich zur Interaktion mit den Fans. Doch nicht immer gibt es dafür Anerkennung. Das bekam auch Porsche Thomas zu spüren.

Die Tochter von Reality-Star Peter Thomas aus der Serie "The Real Housewives of Atlanta" veröffentlichte kurz vor der Geburt ihrer Zwillinge August und Berlin ein Foto auf Instagram. Darauf ist sie in schwarzen Dessous zu sehen.

In den Kommentaren unter dem Bild wurde Thomas gefragt, warum ihr Bauch "so schwarz" sei. Ein weiterer Nutzer schrieb, ihr schwangerer Körper sehe einfach "scheußlich" aus.

Auf die Beschimpfungen reagierte das schwarze Model in einem Interview mit dem Magazin "BET". "Wir bekommen nicht wirklich viele schwarze Babybäuchlein zu sehen", sagte die 32-Jährige. "Und wenn doch, reagieren die Leute negativ darauf, als ob es etwas Vulgäres sei."

Sie gebe aber nichts auf die Meinung anderer Leute, die nichts mit ihr zu tun hätten, sagte Thomas. Sie lache über die Ignoranz dieser Menschen. "Ich weiß, dass es so etwas gibt und das ist traurig. Die Tatsache, dass wir in der Trump-Ära leben, macht es weniger komisch."

Besonders bedrückend habe sie empfunden, dass viele der negativen Kommentare von schwarzen Menschen stammten. "Wir sagen so schnell 'Black Lives Matter'", sagte Thomas, "aber wir sind auch schnell dabei, uns gegeneinander zu wenden."