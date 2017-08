Nachwuchs im schwedischen Königshaus Prinzessin Madeleine ist wieder schwanger

Die Schwester von Schwedens Kronprinzessin Victoria ist wieder schwanger: Die 35-jährige Madeleine hat bereits zwei Kinder, die dreijährigen Prinzessin Leonore und den zwei Jahre alten Prinz Nicolas. Im März 2018 erwarte sie nun ihr drittes Kind, teilte das schwedische Königshaus mit.

"Chris und ich sind überglücklich bekanntzugeben, dass ich ein Kind erwarte", schrieb Madeleine bei Facebook. "Wir freuen uns, dass aus vier fünf werden!"

Madeleine und ihr Mann, der amerikanische Banker Chris O'Neill, leben mit ihren Kindern in London. Das Paar hatte im Juni 2013 geheiratet. Kennengelernt hatten sich Madeleine und O'Neill in New York, wo Madeleine für die "World Childhood Foundation" arbeitet. Die Stiftung wurde von ihrer Mutter gegründet und fördert Projekte, die die Lebensbedingungen von gefährdeten, bedürftigen und ausgebeuteten Kindern verbessern wollen.

Madeleine ist das jüngste der drei Kinder von Carl XVI. Gustaf und der aus Deutschland stammenden Silvia. In der Thronfolge nimmt sie Rang sechs ein.