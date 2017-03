Sean Penns Sohn Hopper "Chrystal Meth hat mich richtig fertiggemacht"

Hopper Penn teilt mit Hunderten jungen Männern und Frauen ein Schicksal, um das ihn wohl viele beneiden: Er ist das Kind eines Stars. Der Sohn von Oscar-Gewinner Sean Penn zu sein, ist für den 26-Jährigen aber wohl auch eine ziemliche Belastung - denn viele seiner Sorgen und Probleme bekommen Millionen Menschen mit.

Nun ist Hopper mit einem delikaten Detail aus seinem Privatleben selbst an die Öffentlichkeit gegangen. Dem "Evening Standard Magazine" erzählte er , wie er als Teenager drogenabhängig wurde. Mit 16 habe er einen schweren Unfall auf dem Skateboard gehabt und seitdem nicht mehr seinem Lieblingssport nachgehen können - daraufhin habe er begonnen, Christal Meth zu nehmen.

"Mein Vater sagte mir dann: 'Drogenentzug oder Bank an der Bushaltestelle?'", sagte Penn. Seine Antwort sei gewesen: "Ich nehme das Bett." Er zeigte sich dankbar dafür, dass sein Vater ihm Halt gegeben habe, ohne die Drogensucht zu verharmlosen.

Hoppers Eltern, die Hollywood-Stars Sean Penn und Robin Wright, ließen sich 2009 nach 13 Jahren Ehe scheiden. Die beiden haben noch eine Tochter, die 25-jährige Dylan.

In die Jahre der Trennungsphase der Eltern fielen auch Hoppers Unfall und seine Erfahrungen mit harten Drogen: "Ich habe Vieles genommen", sagte er, "aber vor allem Meth hat mich richtig fertiggemacht." Am schlimmsten sei es, "wenn man an einen Punkt gelangt, an den man es einfach nur noch braucht."

Seit der Trennung seiner Eltern lebt Hopper in Los Angeles, doch das soll sich bald ändern. In L.A. seien 80 Prozent der Menschen "fake", sagte er in dem Interview. Er wolle nach New York ziehen, dort würde er gerne an einem kleinen Theater am Broadway an einer Schauspielkarriere arbeiten.