Verkehrskontrolle Sean Penns Sohn wegen Drogenbesitzes festgenommen

Erst vergangenen Monat machte Hopper Penn seinen Absturz in die Drogensucht öffentlich. In einem Interview berichtete der Sohn der Hollywood-Stars Sean Pennund Robin Wright von einem Entzug, zu dem Vater Sean Penn ihn ermutigt habe - und dass er selbst an seiner Schauspielkarriere arbeiten wolle.

Nun ist Hopper Penn wieder mit Drogen in die Schlagzeilen geraten. Eine Streife im US-Bundesstaat Nebraska habe den Wagen mit dem 24-Jährigen und seiner 26-jährigen Freundin Uma von Wittkamp auf einer Autobahn angehalten, teilte die Polizei mit.

Die Beamten fanden in dem Auto des Paares eigenen Angaben zufolge Marihuana, Amphetamintabletten und psychoaktive Pilze. Beide kamen ins Bezirksgefängnis in Hamilton County.

Hoppers Eltern hatten sich 2010 nach 13-jähriger Ehe getrennt. Hopper und seine zwei Jahre ältere Schwester Dylan, die ebenfalls als Schauspielerin arbeitet, wuchsen in einem kleinen Ort nördlich von San Francisco auf.

In die Jahre der Trennungsphase der Eltern fiel auch ein Skateboard-Unfall Hoppers. Der damals 16-Jährige konnte den Sport seither nach eigenen Angaben nicht mehr ausüben - und habe daraufhin begonnen, Crystal Meth zu nehmen.