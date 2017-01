Gefeierter Donau-Fischer Retter Renato

Renato Grbic wohnt dort, wo Leben und Tod sich begegnen. Sein Häuschen steht direkt an der Donau, einer von Europas wichtigsten Lebensadern. Es steht aber auch direkt unter jener Brücke in der serbischen Hauptstadt Belgrad, von der sich regelmäßig verzweifelte und psychisch kranke Menschen in den Tod stürzen.

Fischer Grbic beobachtet dieses Geschehen nicht nur - er greift auch ein: Regelmäßig paddelt der 55-Jährige auf der Donau. Und rettet: 29 Menschen hat er in den vergangenen zwei Jahrzehnten aus dem Wasser gezogen, die sich von der Pancevo-Brücke gestürzt hatten.

Grbic, der auch ein Restaurant am Donau-Ufer betreibt, wird für seinen Einsatz in Serbien gefeiert: In seinem Lokal hängen etliche Zeitungsartikel über den Gastwirt und seine Rettungstaten. Zum ersten Mal hörte Grbic vor vielen Jahren das Geräusch eines ins Wasser stürzenden Menschen, wie er vor einigen Jahren einem Fotografen erzählte. Er sei damals mit seinem Bruder auf der Donau gewesen.

Wie Grbic 2015 dem Bayerischen Rundfunk (BR) sagte, sei er fast jeden Tag auf dem Wasser unterwegs - und höre genau, wenn sich jemand in den Fluss stürze: "Das Geräusch, wenn jemand ins Wasser springt, ist unverwechselbar. Menschen haben ein größeres Gewicht als andere Dinge, die ins Wasser fallen: Der Klang ist dumpfer, voller, lebendiger."

"Die meisten glauben, dass der Sprung an sich das Ende ist", sagte Grbic dem BR. "Doch sobald sie zu sich kommen, versuchen sie am Leben zu bleiben." Es bereichere sein Leben sehr, Leben anderer zu retten - schließlich habe er selbst drei Söhne und mehrere Enkelkinder. Seit einiger Zeit habe er zudem gewissermaßen auch eine Tochter: Eine junge Frau besuche ihn regelmäßig, seit er die damals 16-Jährige aus der Donau gerettet habe.