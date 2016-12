Serena Williams ist verlobt "Ich habe ja gesagt"

In einem Gedicht hat Tennis-Superstar Serena Williams ihre Verlobung mit Alexis Ohanian auf Reddit bekannt gegeben. Dort veröffentlichte die 35-Jährige ein Gedicht mit dem Titel "I said yes". "Er ist vor mir niedergekniet und hat die Frage mit den vier Wörtern gestellt", schrieb Williams: "Und ich habe ja gesagt."

In dem Gedicht beschreibt Williams, wie es zu dem Antrag kam. Sie war etwas zu spät nach Hause gekommen, dort stand bereits ein gepackter Koffer für sie. Dann ging es nach Rom, genau an den Tisch, an dem sich die beiden das erste Mal zufällig begegnet waren. Dort habe sich der Kreis nun geschlossen. Dann hielt Ohanian um ihre Hand an, so Williams. Einen Hochzeitstermin gibt es noch nicht.

Ihr US-Landsmann Ohanian ist der Mitbegründer der Social-News-Plattform Reddit. Er schrieb auf seiner Facebook-Seite: "Sie hat ja gesagt." Dazu postete er den Link des Reddit-Threads. Dort antwortete der 33-Jährige außerdem auf Williams' Gedicht: "Du machst mich zum glücklichsten Mann der Welt."

Williams und Ohanian hatten ihre Beziehung bislang nahezu geheim gehalten - von einigen wenigen Instagram-Posts abgesehen. Sie sollen seit mindestens Ende 2015 ein Paar sein. Auf diesem Foto sind sie bei einer Kostümparty vor rund vier Wochen zu sehen.

Bear necessities Ein von Serena Williams (@serenawilliams) gepostetes Foto am 28. Nov 2016 um 18:14 Uhr

Williams gilt als beste Tennisspielerin der Geschichte. Sie gewann bislang 22 Grand-Slam-Titel, dazu einmal Olympia-Gold im Einzel und dreimal im Doppel an der Seite ihrer Schwester Venus. Insgesamt war sie bislang 309 Wochen die Nummer eins der Welt.

Williams' Gedicht im Wortlaut: "I came home/A little late/Someone had a bag packed for me/And a carriage awaited/Destination: Rome/To escort me to my very own "charming"/Back to where our stars first collided/And now it was full circle/At the same table we first met by chance/This time he made it not by chance/But by choice/Down on one knee/He said 4 words/And I said yes."