Brief zur Gleichberechtigung Serena Williams und ihr großer Traum

"Mein Traum war es, der beste Tennisspieler der Welt zu sein. Nicht der beste weibliche Tennisspieler der Welt", heißt es in einem offenen Brief von Serena Williams Brief, den der "Guardian" veröffentlicht hat. Die 35-Jährige wirbt in dem Schreiben für mehr Gleichberechtigung von Männern und Frauen.

"Frauen werden zu oft nicht genug unterstützt oder davon abgehalten, ihren Weg zu wählen. Ich hoffe zusammen können wir das ändern", schreibt Williams. Sie selbst habe das Glück gehabt, eine Familie zu haben, "die meinen Traum unterstützte und mich ermutigte, ihm zu folgen". Seit sie drei Jahre alt war, habe sie damit begonnen, für ihren Traum zu kämpfen.

Ihre schwarze Hautfarbe oder ihr Geschlecht hätten andere oft als Nachteil gewertet. Für sie sei es der "Treibstoff zum Erfolg" gewesen. "Ich habe nie irgendetwas oder jemanden mich oder mein Potenzial definieren lassen. Ich kontrolliere meine Zukunft."

Angesichts der noch immer bestehenden Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen, äußerte Williams sich frustriert. "Ich weiß aus erster Hand, dass ich und Sie die gleiche Arbeit getan und die gleichen Opfer gebracht haben wie unsere männlichen Kollegen."

Nun gelte es, Grenzen einzureißen, um diese Unterschiede zu überwinden. Das fange bei der Sprache an. "Die Leute sagen, ich sei eine der besten weiblichen Athleten der Welt." Bei männlichen Sportlern wie LeBron James oder Roger Federer werde dies nie betont, kritisierte Williams, die sich erst vor wenigen Wochen in die Diskussion um Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze eingeschaltet hatte.

Mit dem Brief verbinde sie die Hoffnung, dass ihre Geschichte junge Frauen inspiriert. "Wir müssen weiterhin groß träumen, damit die nächste Generation von Frauen in ihre Streben genauso mutig ist."