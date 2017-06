Klatsch und Knatsch Haus abgebrannt. Egal.

In der Kultserie "Big Bang Theory" tritt er als faktenorientierter Physik-Nerd auf - und offenbar ist Johnny Galecki auch im wahren Leben emotional nicht allzu labil. So jedenfalls könnte man die Reaktion des Schauspielers auf den Verlust seines Anwesens im Herzen Kaliforniens deuteten.

Die Ranch in der Nähe von San Luis Obispo brannte komplett aus - und der 42-Jährige sagte lapidar: In der trockenen Region zu leben, sei das Risiko wert gewesen, Opfer eines Waldbrandes zu werden. Galecki hat allerdings auch Glück im Unglück gehabt: Als die Flammen den Gebäudekomplex vernichteten, war er nicht zu Hause.

Nun bedankte er sich bei der Feuerwehr, die den Brand Feuer löschte. "Danke an all die Brüdern und Schwester der kalifornischen Feuerwehr", schrieb Galecki auf Instagram. Die Risiken, die Rettungskräfte auf sich nehmen würden, seien der Garant dafür, dass er und andere Kalifornier sich sicher fühlen könnten. Dazu postete der Schauspieler ein Foto, auf dem er einen Feuerwehrmann umarmt.

Thank you to the brothers and sisters of @calfire It is the profound risks that you accept and the sacrifices you and your families make that keep us safe. Thanks also to the many of you who have reached out in support. It is far from lost on us here. #muchlove #movingforwardstronger Ein Beitrag geteilt von Johnny Galecki (@sanctionedjohnnygalecki) am 29. Jun 2017 um 11:52 Uhr

Mit einem Foto erregte in dieser Woche auch Serena Williams Aufsehen. In der August-Ausgabe der "Vanity Fair" zeigt sich Serena Williams nur mit einem Silberkettchen um die Hüfte stolz und selbstbewusst im Ganzkörperprofil. Es ist ein schönes, starkes Bild. Gemacht wurde es von Starfotografin Annie Leibovitz.

Mit Baby an der Spitze Supersportlerin von Superfotografin in Szene gesetzt: Serena Williams auf dem Cover der August-Ausgabe von "Vanity Fair", das Annie Leibovitz gemacht hat. Williams erfuhr laut eigener Aussage zu ihrer eigenen Überraschung eine Woche vor Beginn der Australian Open von ihrer Schwangerschaft. Sie war von ihren Gefühlen so überwältigt, dass sie ihrem ungeborenen Kind einen Brief schrieb. Williams bei ihrem Triumph bei den Australian Open Ende Januar. Damals war sie wohl im zweiten Monat schwanger. "Mein geliebtes Baby, du gabst mir Stärke, von der ich nicht wusste, dass ich sie überhaupt hatte", heißt es in dem Beitrag, mit dem sich die werdende Mutter an ihr noch ungeborenes Kind wendet. Erst Ende Dezember hatte Williams ihre Verlobung mit ihrem Landsmann Alexis Ohanian bekannt gegeben. Laut ihrer Sprecherin wird Williams wegen der Schwangerschaft in diesem Jahr kein Spiel mehr bestreiten. Der 33-jährige Ohanian ist Mitbegründer von Reddit. Hier freut er sich über einen Punktgewinn seiner Verlobten während der Australian Open. Serena Williams posiert für eine Modenschau: "Du brachtest mir die wahre Bedeutung von Gelassenheit und Frieden bei. Ich kann es nicht erwarten, dich kennenzulernen", schrieb sie an ihr Baby. Williams, hier mit ihrer Schwester Venus, gilt als beste Spielerin der Tennisgeschichte. Williams, hier nach ihrem Triumph in Wimbledon 2016, gewann bislang 23 Grand-Slam-Turniere. 2018 will Serena wieder auf die WTA-Tour zurückkehren - mit Baby. "Ich kann es nicht erwarten, bis du nächstes Jahr in die Spielerbox kommst", schrieb sie ihrem Nachwuchs.

Mit Williams verbindet die Fotografin eine lange Bekanntschaft: "Ich fotografiere Serena, seit sie 16 ist", sagte Leibovitz der "Vanity Fair". "Es war wunderbar, diese Bilder in diesem Abschnitt ihres Lebens zu machen." Neben den Porträts sind auch Fotos der Tennisspielerin mit ihrem Verlobten Alexis Ohanian zu sehen. Die Hochzeit ist der Zeitschrift zufolge im Herbst geplant, nach der Geburt des gemeinsamen Kindes.

Auf Bilder etwas anderer Art kam dieser Tage Lionel Richie zu sprechen. Er hat im Lauf seiner Karriere schon einige aus heutiger Sicht modisch zweifelhafte Frisuren und Outfits getragen. In dieser Hinsicht besonders herausragend ist das Musikvideo zu "Dancing on the Ceiling" aus dem Jahr 1986. "Wirklich? Das habe ich angezogen?", sagte Richie in einem Interview mit "USA Today". Aber die Zeiten seien eben so gewesen.

Die Sünden der Achtziger Lionel Richie: Der 68-Jährige wurde im Hinblick auf seine große Zeit nach Achtzigerjahre-Outfits gefragt. Hier ist der Soulstar im Jahr 1982 zu sehen: Über seinen Kleidungsstil und seine Frisur im Musikvideo des Hits "Dancing on the Ceiling" (1986) denkt er: "Wirklich? Das habe ich angezogen?" Allerdings könne er seinem Sohn Miles Brockman Richie, 23, nun keine Styling-Tipps geben, ohne in einen Konter zu laufen. "Immer, wenn ich sage, 'Miles, du musst etwas mit deinen Haaren machen', holt er einfach das Bild von damals raus." Dann, sagte der Sänger, bleibe ihm nur noch zu sagen: "Okay, vergiss es." Lionel Richie ist einer der höchstdekorierten Musiker der Welt: Vier Grammys hat er in seinem Leben erhalten, dazu einen Oscar, einen Golden Globe. Hier ist er 2009 beim "Echo" in Berlin zu sehen. Kürzlich erhielt Richie auch den Ehrendoktor für Musik vom Berklee College of Music in Boston.

Ein Foto von damals dient nun Richies Sohn offenbar als Druckmittel. Immer wenn er dem Junior nahelege, doch die Frisur zu ändern, hole der die Aufnahme hervor. Dann, sagte Richie, könne er nur noch sagen: "Okay, vergiss es."

Nicht vergessen hat Novak Djokovic seinen einstigen Trainer: Der Tennisstar hat dem angeblich mit finanziellen Problemen kämpfenden Boris Becker Unterstützung zugesagt. "Als ich es hörte, bin ich sofort mit ihm in Kontakt getreten", sagte der Serbe. "Ich habe ihm gesagt, dass ich, wenn ich ihm irgendwie helfen kann, für ihn da sein werde. Er kann auf mich zählen."

Up and down, up and down Am 7. Juli 1985 wurde Boris Becker schlagartig zum deutschen Sporthelden - durch seinen Wimbledon-Sieg im Alter von 17 Jahren. Er besiegte im Finale den Südafrikaner Kevin Curren 6:3, 6:7, 7:6, 6:4. Es war der Beginn einer unglaublich erfolgreichen Tenniskarriere. Auf dem Tennisplatz feierte Becker zahlreiche Triumphe. Nach seinem Sieg bei den Australian Open 1991 wurde er die Nummer eins der Weltrangliste. Ein Jahr später gewann Becker zusammen mit Michael Stich Olympiagold in Barcelona. 1988 hatte er mit dem deutschen Team erstmals den Davis Cup geholt. Beckers aktive Karriere endete dort, wo sie einst so furios begann: auf dem Centre Court in Wimbledon, seinem "Wohnzimmer". Am 1. Juli 1999 verlor er sein Achtelfinal-Match gegen den Australier Patrick Rafter 3:6, 2:6, 3:6 - Beckers letztes Spiel. Allein an Preisgeld hatte er in seiner Karriere mehr als 25 Millionen Dollar verdient. Abseits des Platzes sollte er in den folgenden Jahren weniger Erfolge feiern. Privates Glück: Im Dezember 1993 heiratete Becker seine Frau Barbara. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, die Söhne Noah Gabriel (Jahrgang 1994) und Elias Balthasar (1999). Doch die Ehe hielt nur gut sieben Jahre. Im Januar 2001 wurden Boris und Barbara Becker in München geschieden. Die Scheidung soll ihn laut "Bild"-Zeitung rund 15 Millionen Euro gekostet haben soll. Im Sommer 1999 hatte Becker seine schwangere Frau mit Angela Ermakova betrogen. Bei der kurzen Affäre zeugte er die uneheliche Tochter Anna (Jahrgang 2000), was Becker zunächst bestritt, nach einem Vaterschaftstest jedoch zugab: "Ich übernehme die Verantwortung und werde für die kleine Anna sorgen." Hier sind Mutter und Tochter im März 2007 bei einer Schönheitsmesse in Düsseldorf zu sehen. Als Werbefigur war Becker schon während seiner Tenniskarriere begehrt. Und auch danach erhielt er diverse Verträge. Kultstatus erlangte sein AOL-Spot. "Häh, bin ich da schon drin, oder was?" - "Ich bin drin!" - "Das ist ja einfach!" Das Landgericht München verurteilte Becker im Oktober 2002 wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 1,7 Millionen Euro zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Nach Auffassung des Gerichts hatte Becker in den Jahren 1991 bis 1993 zwar offiziell seinen Wohnsitz im Steuerparadies Monaco, tatsächlich habe er aber seinen Lebensmittelpunkt in München gehabt. Zudem wurde er zu einer Geldstrafe von 300.000 Euro verurteilt, außerdem sollte Becker 200.000 Euro Geldbuße als Bewährungsauflage an verschiedene karitative Einrichtungen zahlen. Wenig erfolgreich verlief Beckers Beteiligung am Internetportal Sportgate, das 2001 Insolvenz anmelden musste. Der Insolvenzverwalter forderte daraufhin 1,5 Millionen Euro von Becker. Das Oberlandesgericht München verurteilte ihn schließlich zu einer Zahlung von 108.000 Euro. Mehrere Jahre lang war die Tennislegende Werbeträger von PokerStars.de, einer Onlineplattform für Pokerspieler. Becker nahm auch an Profi-Turnieren teil. Insgesamt soll er mehr als 100.000 Dollar an Preisgeld gewonnen haben. Bis ins erste Quartal dieses Jahres gehörten Becker drei Mercedes-Autohäuser in Mecklenburg-Vorpommern. Das Geschäft lief wohl nicht immer nach Wunsch. In der Bilanz für 2012 stand ein Minus von 208.083,84 Euro. Inzwischen hat eine größere regionale Händlerkette die Häuser an den Standorten Stralsund, Ribnitz-Damgarten und Greifswald übernommen. Beckers Finca Son Coll in der Nähe von Arta auf Mallorca: Die Immobilie brachte ihm viel Ärger, wäre schon mal fast zwangsversteigert worden. Becker und die Frauen: 2008 war er für 83 Tage mit Sandy Meyer-Wölden verlobt, dann kam es zur Trennung. Zuvor hatte er einige kurze Beziehungen, unter anderem mit Sabrina Setlur. 2009 heiratete Becker die Niederländerin Lilly Kerssenberg. Das Paar bekam 2010 den Sohn Amadeus. Am Tiefpunkt dürfte Beckers Ansehen in Deutschland wohl 2013 gewesen sein. Im Zusammenhang mit seiner zweiten Autobiografie "Das Leben ist kein Spiel" war von einer "deutschen Tragödie" und von "Selbstdemontage" die Rede. Später bezeichnete Becker das Werk im SPIEGEL als Fehler. Zu allem Überfluss lieferte sich Becker auch noch einen Twitter-Zoff mit Oliver Pocher, der in einer Art TV-Duell mündete - peinliche Bilder mit Fliegenklatschen-Schlappohren inklusive. "Natürlich weiß ich: Nicht jeder meiner Auftritte, zum Beispiel im deutschen Fernsehen, war gut. Einige waren nicht so gut", sagte Becker jüngst. Dieser Job brachte Becker eine Menge Anerkennung zurück: Als Trainer von Novak Djokovic strafte er alle Skeptiker Lügen. Der Serbe gewann 2016 erstmals die French Open, hielt damit alle vier Grand-Slam-Titel gleichzeitig und war unangefochten die Nummer eins. Ende Dezember beendeten die beiden ihre Zusammenarbeit, die Becker rund eine Million Dollar pro Jahr eingebracht haben soll. Becker arbeitet derzeit als Kommentator für den TV-Sender Eurosport. In diesem Job hatte er zuvor bereits langjährige Erfahrung bei der BBC gesammelt. Als Fernsehexperte überzeugte Becker mit klugen Analysen. Zuletzt stand Becker also wieder aus erfreulichen Gründen im Rampenlicht. Doch jetzt setzt die Entscheidung eines Londoner Gerichts, das ihn für bankrott erklärte, dem Image wieder arg zu. Kürzlich hatte Becker erklärt, wieder als Trainer arbeiten zu wollen. Zwar mache ihm seine Arbeit als TV-Kommentator sehr viel Spaß. "Ich muss aber auch sagen: Natürlich juckt's mich, wieder auf dem Platz zu stehen. Alles andere wäre auch gelogen", sagte Becker Anfang Juni der "Süddeutschen Zeitung".

Ein Londoner Konkursgericht hatte Becker für bankrott erklärt. Der bestreitet allerdings vehement, zahlungsunfähig oder pleite zu sein - und sein deutscher Anwalt Christian Schertz teilte mit, das Verfahren betreffe "ein Darlehen, das Herr Becker binnen eines Monats in voller Höhe zurückgezahlt hätte". Becker habe die Mittel, die Schuld zu begleichen.

Schuld einer etwas anderen Art hat Charlize Theron auf sich geladen. Die Oscar-Preisträgerin hat sich zu Beginn ihrer Karriere buchstäblich durchgeboxt. Bei den Dreharbeiten zu "2 Tage in L.A." habe sie in einer Kampfszene versehentlich einmal tatsächlich zugeschlagen, sagte die 41-Jährige dem "W"-Magazin. "Der Kampf war zwischen mir und Teri Hatcher. Ich habe sie richtig übel erwischt."

"Das habe ich nicht wirklich getan, oder?" Sieht freundlich aus, kann aber durchaus zulangen: Schauspielerin Charlize Theron. Bei den Dreharbeiten zu "2 Tage in L.A." habe sie in einer Kampfszene versehentlich einmal tatsächlich zugeschlagen, sagte die 41-Jährige jetzt. "Der Kampf war zwischen mir und Teri Hatcher", sagte die Südafrikanerin. "Ich habe sie richtig übel erwischt." "Ich fühlte mich furchtbar deswegen", sagte Theron weiter. "Ich hatte kein Geld und hab ihr am nächsten Tag etwas Billigbier geschickt." Dieses Foto zeigt Theron 2009 bei einer Gala in San Francisco. An der Seite von Vin Diesel ist die Schauspielerin derzeit in "Fast & Furious 8" zu sehen. In einem Interview sagte die 41-Jährige vor Kurzem, sie habe bereits als Kind das Autofahren gelernt. Absichtlich jemanden geschlagen habe sie als junge Frau einmal: Sie habe als Model in Mailand gearbeitet, als ein Mädchen an einer Bar ihr gegenüber sehr aggressiv wurde. "Sie schubste mich und begann, mich zu provozieren", so Theron. "Und da passierte es dann." Ihre erste private Fahrstunde habe sie gehabt, als sie "vielleicht acht" gewesen sei. "Autofahren war eines der ersten Dinge, das ich gelernt habe." Aufgewachsen ist die Schauspielerin auf einer Farm in Südafrika. Dort sei es vollkommen normal gewesen, bereits als Kind hinter dem Lenkrad zu sitzen. Hier ist sie mit Regisseur David Leitch bei einer Präsentation ihres Films "Atomic Blonde" zu sehen. Bereits mit ihrer Rolle als Imperator Furiosa in "Mad Max: Fury Road" hatte Theron mit Bleifuß und ölverschmiertem Gesicht die Herzen von Autofans höher schlagen lassen. Vor ihrem Umzug in die USA und dem Start ihrer Hollywoodkarriere - hier ist Theron als Comicheldin Aeon Flux im gleichnamigen Film von 2005 zu sehen - habe sie ihre PS-starke Erziehung für vollkommen normal gehalten. "Erst als ich erwachsen war, in die USA kam und mir alle meine Freunde sagten, dass sie es erst mit 16 gelernt haben, da wurde mir klar, was für eine außergewöhnliche Kindheit ich hatte", sagte Theron. In "Fast and Furious 8" ist Theron an der Seite von Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham und Michelle Rodriguez als mysteriöse Kriminelle zu sehen. Selbst setzt sie sich im Film nicht ans Steuer, sie lenkt aber Autos über Computerbefehle. Ihr Vater habe ihr die Liebe zur Auto-Kultur mit in die Wiege gelegt. Er sei auf Auktionen gegangen und habe dort Karosserien gekauft, sagte Theron. Sich selbst beschreibt die Oscarpreisträgerin als defensive Fahrerin: "Ich bin Mutter von zwei Kindern, Sicherheit geht über alles." Theron ist Mutter zweier adoptierter Kinder. Im Jahr 2007 kürte die Zeitschrift "Esquire" Theron zur Sexiest Woman Alive. Ein Jahr später machte die Uno sie zur Friedensbotschafterin. Auch die Kritiker lieben Theron. 2004 bekam sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in "Monster". Zwei Jahre später war sie wieder nominiert für den Part in "Kaltes Land". Von Dezember 2013 bis 2015 war die Südafrikanerin mit Schauspielkollege Sean Penn verlobt.

Zuvor habe ihre Faust nur ein Mal ein weibliches Gesicht berührt, allerdings mit Absicht. Sie habe als Model in Mailand gearbeitet, als ein Mädchen an einer Bar ihr gegenüber sehr aggressiv geworden sei. "Mein Körper übernahm das Kommando und ich dachte mir: 'Das habe ich gerade nicht wirklich getan, oder?'".

Ganz andere Probleme hat derzeit Pharrell Williams, der Musiker und Produzent hat als Vater von Drillingen alle Hände voll zu tun. Die drei im Januar geborenen Babys großzuziehen, sei Fließbandarbeit, sagte der 44-Jährige in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon.

Drillinge bedeuten Fließbandarbeit Pharrell Williams und seine Frau Helen Lasichanh haben zu Hause alle Hände voll zu tun. Der Alltag mit Drillingen habe etwas von Fließbandarbeit, sagte Pharrell Williams in der "Tonight Show". Pharrell Williams und seine Frau Helen Lasichanh sind im Januar Eltern von drei kleinen Babys geworden. Das Paar, hier bei einer Modenschau von Chanel im März 2016 in Paris, hat bereits den gemeinsamen Sohn Rocket Ayer. Wie der Sänger TV-Talkerin Oprah Winfrey verriet, ließen sich seine Frau und er bei der Namenswahl von einer Rakete inspirieren - und von bekannten Songs seiner Lieblingskünstler Elton John und Stevie Wonder. Namen und Geschlechter der Drillinge sind nicht bekannt. Williams und Lasichanh sind seit 2013 verheiratet. Nicht nur beruflich hat der "Happy"-Sänger sein Glück gefunden. Auch das Familienleben scheint ihn zu erfüllen.

In der Sendung spielte Williams vor, wie er die drei alle nacheinander auf den Arm nimmt, auf den Rücken klopft und wieder hinlegt. Die Babys seien bereits bestens eingespielt, es gebe häufig Kettenreaktionen: "Sobald eines weint, weinen zwei und dann weinen drei."

Apropos Weinen: Zu Tränen gerührt war zuletzt Chance the Rapper. Der Musiker ist zurzeit ein angesagter Star, drei Grammys heimste er in diesem Jahr ein. Und auch abseits der Bühne macht der 24-Jährige mit seinem Engagement von sich reden. Eine Million Dollar spendete er jüngst für die bessere Ausbildung von Kindern in Chicago. Zudem setzte er sich dafür ein, dass Obdachlose neue Kleidung bekamen.

Lobrede auf Chance the Rapper Chance the Rapper ist ein angesagter Rapper, gewann drei Grammys in diesem Jahr. Bei den BET Awards, der wichtigsten Preisgala für afroamerikanische Künstler in den USA, gewann er einen Award für sein humanitäres Engagement in seiner Heimatstadt Chicago. Der Rapper gibt viel Geld, um Kindern eine bessere Bildung zu ermöglichen. Die Lobrede bei der BET-Gala hielt Michelle Obama, frühere First Lady. Sänger Bruno Mars erhielt bei den BET Awards den Preis als "Bester R&B-Künstler". Remy Ma (Bild) löste als "Beste weibliche Hip-Hop-Künstlerin" nach sieben Jahren die Kollegen Nicki Minaj als Preisträgerin ab. Kendrick Lamar ist "bester männlicher Hip-Hop-Künstler".

Sein Einsatz brachte ihm nun bei den BET Awards den "Humanitarian Award" ein - eine Auszeichnung für Menschlichkeit. Michelle Obama, ehemalige First Lady, hielt die Laudatio - per Videobotschaft. "Deinetwegen wachsen unzählige junge Leute auf, die an sich glauben, die ihr Talent verwirklichen", sagte Obama. Da kullerten bei Chance the Rapper die Tränen.

Ähnlich erging es Anfang der Woche vermutlich auch Fußballprofi Rafael van der Vaart. Der 34-Jährige Niederländer ist wieder Vater geworden. Seine Freundin, die 24 Jahre alte Handballerin Estavana Polman, brachte ein Mädchen zur Welt. Mutter und Kind gehe es gut, teilte das Management der Eltern mit.

Vater van der Vaart Der niederländische Fußballer Rafael van der Vaart, 34, ist wieder Vater geworden. Seine niederländische Freundin, die 24 Jahre alte Handballerin Estavana Polman, brachte ein Mädchen zur Welt, wie niederländische Medien berichteten. Jesslynn sei Freitagabend in einem Krankenhaus in Amsterdam geboren worden. Mutter und Kind gehe es gut, teilte das Management der Eltern mit. Van der Vaart spielte lange für den Hamburger SV in der Bundesliga. Als eine der Ersten gratulierte Van der Vaarts Ex-Frau Sylvie Meis. Auf Twitter schrieb sie noch in der Nacht: "Willkommen Jesslynn. Glückwünsche an Estavana und Rafael! Wünsche euch alles Glück der Welt. In Liebe Sylvie und Familie". Meis hatte sich kürzlich verlobt. Auf Instagram präsentierte die Moderatorin ihren Ring. Zudem schrieb Meis auf Englisch "ich habe Ja gesagt" und "verlobt". Beim Verlobten soll es sich um einen Geschäftsmann aus Dubai handeln. Meis ist im Fernsehen vor allem als Moderatorin der Show "Let's Dance" bekannt. Meis war von 2005 bis 2013 mit van der Vaart verheiratet. Während der Ehe nahm Meis seinen Nachnamen an. Das Paar im September 2012 bei einer Veranstaltung in Hamburg: Gut ein Jahr später wurde die Ehe geschieden. Schon bevor die Scheidung vollzogen worden war, präsentierte van der Vaart Sabia Boulahrouz als seine neue Lebensgefährtin. Das war durchaus pikant, galt Boulahrouz doch als Meis' einstige enge Freundin. Meis und Boulahrouz bei einer Filmpremiere im März 2013: Sabia war mit Rafael van der Vaarts HSV-Teamkollege Khalid Boulahrouz verheiratet. Kurz nach dem Eheende der van der Vaarts Anfang 2013 hatte auch das Ehepaar Boulahrouz die Trennung bekannt gegeben. Meis bei der Bambi-Verleihung 2013: In der Tanzshow "Let's Dance" war sie erst Kandidatin, dann kehrte sie als Moderatorin zurück - den Job hat sie seither behalten. 2009 gab Meis bekannt, dass sie an Brustkrebs erkrankt war. Sie unterzog sich einer Chemotherapie.

Als eine der ersten gratulierte van der Vaarts Ex-Frau Sylvie Meis. Auf Twitter schrieb sie noch in derselben Nacht: "Willkommen Jesslynn. Glückwünsche an Estavana und Rafael! Wünsche euch alles Glück der Welt. In Liebe Sylvie und Familie".

Welkom JesslynnFelicitaties aan Estevana en Rafael! Wens jullie al het geluk van de wereld. Liefs Sylvie en familie❤ — Sylvie Meis (@MissSMeis) 23. Juni 2017

Meis war von 2005 bis 2013 mit van der Vaart verheiratet. Während der Ehe nahm sie seinen Nachnamen an. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, den elfjährigen Damián.