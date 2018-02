Streit zwischen Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker "Du bist nicht meine Freundin"

Die Sex-and-the-City-Darstellerin Kim Cattrall hat deutliche Worte an ihre Ex-Kollegin Sarah Jessica Parker gerichtet: "Ich brauche deine Liebe und deine Unterstützung in dieser schweren Zeit nicht, Sarah Jessica Parker", schrieb die 61-Jährige auf Instagram und bezeichnet Parker sogar als Heuchlerin.

Parker hatte Cattrall offenbar ihr Beileid wegen ihres verstorbenen Bruders ausgesprochen. Chris Cattrall war vergangene Woche tot aufgefunden worden, nachdem er einige Tage als vermisst galt.

"Lass' mich das SEHR klar machen", schrieb Cattrell nun in dem Post. "Du bist nicht meine Familie. Du bist nicht meine Freundin." Parker solle aufhören, die Familientragödie zu ihrem Vorteil auszunutzen und sich als "nettes Mädchen" darzustellen. Ihr Versuch, Kontakt aufzunehmen sei eine schmerzliche Erinnerung daran wie grausam sie wirklich sei - damals und heute.

Unter ihre wütenden Worte postete Cattrall einen Link der "New York Post". In dem Artikel vom Oktober 2017 geht es um die Absage des dritten "Sex and the City"-Films. Cattrall wurde damals als Buhmann dargestellt und dafür verantwortlich gemacht,dass der Streifen nicht Zustande kam. Die Beziehung zu ihren Film-Kolleginnen bezeichnete sie als "vergiftet" - sie seien nie Freundinnen und nur Kolleginnen geworden.

Cattrall und Parker spielten in sechs Staffeln der Serie "Sex and the City" die engen Freundinnen Samantha Jones und Carrie Bradshaw. Die Comedyserie lief von 1998 bis 2004 auf HBO und gewann mehrere Emmys. In den Folgejahren wurden auch zwei Filme produziert.