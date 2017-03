Sex-Pistols-Sänger John Lydon Bangen um die Queen

24. Juni 2015: Kanzlerin Angela Merkel führt Elizabeth II. über die Dachterrasse des Bundeskanzleramts in Berlin. "And where the train goes there, there was the wall", sagt Merkel. Da die Eisenbahn - da die Mauer. "I lived in East Germany", erzählt die Kanzlerin noch. Sie habe im Osten gelebt, 200 Meter hinter der Mauer. Es ist der fünfte Staatsbesuch der Queen in Deutschland - und einer von 341 offiziellen Terminen für die Monarchin im Jahr 2015.