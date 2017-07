Entschuldigung von Shia LaBeouf "Es ist ein neuer Tiefpunkt"

Er fragte nach einer Zigarette und rastete dann aus: Von Shia LaBoeuf ist man ja wunderliches Verhalten gewohnt. Doch der jüngste Vorfall ist wohl selbst dem US-Schauspieler ziemlich unangenehm. Denn der 31-Jährige bat via Twitter um Entschuldigung für seine Pöbeleien gegen Polizisten, die ihn festgenommen hatten.

Er kämpfe schon viel zu lange mit seiner Sucht, schrieb LaBoeuf. Sein Verhalten nannte er "einen neuen Tiefpunkt" und eine Respektlosigkeit. Er hoffe auf Vergebung und wolle dafür sorgen, künftig nüchtern zu bleiben.

Der Twitter-Post folgte wenige Stunden, nachdem die Klatschseite "TMZ" ein Video veröffentlichte, in dem der festgenommene LaBoeuf einen schwarzen Polizisten unter anderem als rassistisch beschimpft und sagt, dieser werde zur Hölle fahren. Es fallen weitere Beleidigungen, auch anderen Polizisten gegenüber.

Der "Transformers"-Star wurde in Savannah im US-Bundesstaat Georgia festgenommen - wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit, Behinderung der Staatsgewalt und Erregung öffentlichen Ärgernisses. LaBeouf war am frühen Samstagmorgen in der Stadt unterwegs und wollte sich bei einem Polizisten eine Zigarette schnorren.

Als er keine Zigarette bekommen habe, habe LaBeouf "ordinäre und vulgäre Ausdrücke" benutzt, teilte die Polizei mit. Auch eine Frau und Kinder seien in der Nähe gewesen. Der Polizist habe den Schauspieler zum Weitergehen aufgefordert. Daraufhin sei dieser aggressiv geworden. Der Polizist habe ihn festnehmen wollen, doch LaBoeuf sei zu einem Hotel gerannt. Wenig später wurde er in der Hotellobby gefasst.

Einige Stunden später kam LaBeouf frei, nachdem er eine Kaution in Höhe von 7000 Dollar (rund 6130 Euro) hinterlegt hatte. Er ist derzeit in Savannah, um den Film "The Peanut Butter Falcon" zu drehen, in dem auch Dakota Johnson mitspielt.

Es war nicht das erst Mal, dass LaBeouf festgenommen wurde. Im Januar landete er während einer Protestaktion gegen US-Präsident Donald Trump im Gefängnis, weil er einem Mann am Schal gezogen und im Gesicht gekratzt haben soll.

2014 war er festgenommen worden, weil er während einer der Aufführung des Musicals "Cabaret" auf dem Broadway in New York geraucht, sich ungebührlich benommen und dadurch die Show gestört hatte.

Als Schauspieler ist LaBeouf vor allem bekannt für seine Hauptrolle im Science-Fiction-Film "Transformers" aus dem Jahr 2007, in dem er an der Seite von Megan Fox vor der Kamera stand. Unter anderem spielte er auch in dem im selben Jahr erschienenen Film "Disturbia" mit sowie in Lars von Triers Film "Nymphomaniac" von 2013.