Schnorrversuch US-Schauspieler Shia LaBeouf festgenommen

Er übertrug seine Hochzeit live ins Internet, guckte drei Tage am Stück seine eigenen Filme und trug eine Papiertüte mit der Aufschrift: "Ich bin nicht mehr berühmt" - der US-Schauspieler und Komiker Shia LaBeouf ist bekannt für seine schrägen Aktionen.

Doch nun ist der "Transformers"-Star offenbar zu weit gegangen und wurde in Georgia verhaftet - wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit und Erregung öffentlichen Ärgernisses.

LaBeouf war am frühen Samstagmorgen in Savannah unterwegs und wollte sich bei einem Polizisten eine Zigarette schnorren. "Als LaBeouf die Zigarette nicht bekam, wurde er ausfallend und nutzte Beleidigungen und vulgäre Ausdrücke in Anwesenheit einer Frau und von Kindern", sagte die Polizei von Savannah.

LaBeaouf wollte noch weglaufen

Als der Polizist LaBeouf aufforderte zu gehen, sei der US-Schauspieler aggressiv geworden, so die Polizei. Daraufhin wollte der Officer LaBeouf festnehmen. Der rannte allerdings in eine Hotellobby. Dort wurde er schließlich doch noch festgenommen.

Mittlerweile ist LaBeouf wieder auf freiem Fuß, nachdem er eine Kaution von 7000 Dollar (6100 Euro) gezahlt hatte. LaBeouf ist derzeit in Savannah, um den Film "The Peanut Butter Falcon" zu drehen, in dem auch Dakota Johnson mitspielt.

Es ist nicht das erst Mal, dass LaBeouf festgenommen wird. Im Januar landete er während einer Protestaktion gegen US-Präsident Donald Trump im Gefängnis, weil er einem Mann am Schal gezogen und im Gesicht gekratzt haben soll.

2014 wurde er festgenommen, weil er während einer der Aufführung des Musicals "Cabaret" auf dem Broadway in New York rauchte, sich ungebührlich benahm und dadurch die Show störte.