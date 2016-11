Familie und Karriere Sigmar Gabriel wird erneut Vater

Sigmar Gabriel wird zum dritten Mal Vater. "Wir sind sehr glücklich, dass wir im Frühjahr noch ein Kind bekommen", sagte der 57-Jährige dem "Stern". Mit seiner Frau Anke hat der SPD-Chef bereits eine vierjährige Tochter und aus erster Ehe zudem eine erwachsene Tochter.

Die Geburt seines dritten Kindes würde in die Frühphase des Bundestagswahlkampfes fallen. Auswirkungen auf eine mögliche Kanzlerkandidatur soll die familiäre Veränderung Gabriel zufolge aber nicht haben: "Wir haben uns vor der Entscheidung, ein weiteres Kind zu bekommen, alles gut überlegt", sagte Gabriel dem Bericht zufolge.

Dass er seiner Familie so viel zeit wie als Vizekanzler möglich einräumen will, zeigte sich zuletzt im Februar: Damals nahm sich der Bundeswirtschaftsminister eine Zeitlang frei, um daheim in Goslar für seine an Scharlach erkrankte Tochter zu sorgen.

"Das geht im Wahlkampf leider nicht"

Es ist nicht das erste Mal, dass Gabriel offensiv mit seiner Vaterschaft umgeht - was seinem Image zumindest nicht schaden dürfte. Vor rund zweieinhalb Jahren kündigte er öffentlich an, die Mittwochnachmittage müssten frei bleiben, damit er sich um seine Tochter kümmern könne. Zuvor hatte sich der Vizekanzler im Sommer 2012 medienwirksam in die Babypause verabschiedet - war dann aber doch äußerst präsent.

Im Wahlkampf vor der Bundestagswahl wird Gabriel wohl deutlich häufiger Politiker als Vater sein. Gabriel plant dem Bericht zufolge keine Babypause ein: "Das geht im Wahlkampf leider nicht", sagte er demnach.