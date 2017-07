Olympia-Star Simone Biles "Sprich mit mir, wenn du fünf Medaillen hast"

Sommer, Sonnenbrille und ein kühles Getränk in der Hand - so entspannt zeigt sich die US-Spitzenturnerin Simone Biles selten. Nun hat sich die vierfache Olympiasiegerin mit einem Urlaubs-Selfie aus ihrer einjährigen Auszeit gemeldet und dafür Zehntausende Likes bekommen - und Kritik.

So schrieb ein Nutzer auf Instagram, Bites sei ein schlechtes Vorbild für Jugendliche. "Es sieht so aus, als hättest du ein Jahr lang nur gefeiert," schrieb der verärgerte Fan und verkündete, dass er Biles künftig nicht mehr auf Instagram folgen werde. Das ließ Biles allerdings nicht auf sich sitzen und antwortete prompt.

resting beach face Ein Beitrag geteilt von Simone Biles (@simonebiles) am 8. Jul 2017 um 12:57 Uhr

"Sprich mit mir, wenn du 14 Jahre lang trainiert und fünf Olympiamedaillen gewonnen hast," schrieb sie. "Ich glaube, die Kids sehen es nicht so wie du. Meine Auszeit habe ich mir hart verdient."

Bei den Olympischen Spielen in Rio gewann Biles Gold am Boden, mit dem Team, im Mehrkampf und beim Sprung. Am Schwebebalken holte sie Bronze. Damit war Biles die erfolgreichste Turnerin der Spiele in Rio und gilt bereits jetzt als eine der besten Turnerinnen der Geschichte. Nach ihrem großen Erfolg kündigte Biles an, sich für ein Jahr aus dem Sport zurückzuziehen und zu entspannen.