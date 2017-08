Sophia Thomalla "Ich bin immer in irgendwen verliebt"

Sophia Thomalla ist vor allem für ihr turbulentes Liebesleben bekannt. Dabei ist es der 27-Jährigen egal, was andere Menschen über ihre Sprunghaftigkeit denken. "Ich bin immer in irgendwen verliebt. Das gehört zu meinem Lebensgefühl", sagte Thomalla der Zeitschrift "Stern".

Sie tue in Liebesdingen einfach das, was sie für richtig halte. "Sich von jemandem zu trennen oder doch nicht zu trennen, mit jemandem nach der Trennung wieder zusammenzukommen oder sich in jemanden zu verlieben - das ist doch kein Skandal, sondern einfach nur das Leben!"

Im vorigen Jahr heiratete Thomalla den norwegischen Rocksänger Andy LaPlegua. Nach wenigen Monaten gab sie dann die Scheidung bekannt. Zuvor war sie sieben Jahre lang mit "Rammstein"- Sänger Till Lindemann liiert. Dabei sorgten die beiden immer wieder mit kurzzeitigen Trennungen für Schlagzeilen. Zuletzt war Thomalla mit Gwen Stefanis Ex, dem Sänger Gavin Rossdale, zu sehen.

Sophia Thomalla ist die Tochter der Fernsehschauspielerin Simone Thomalla. Sie arbeitet als Schauspielerin, Model und Moderatorin. Ab Herbst 2016 war sie in einer Tattoo-Show auf Sixx zu sehen.