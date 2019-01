Was die Liebe betrifft, macht Sophia Thomalla einfach das, was sie für richtig hält: "Ich bin immer in irgendwen verliebt. Das gehört zu meinem Lebensgefühl", hatte das Model 2016 der Zeitschrift "Stern" gesagt.

Nun hat die 29-Jährige ihre aktuellste Entscheidung mit ihren Instagram-Followern geteilt: Sie veröffentlichte das erste Bild von sich und ihrem neuen Freund, Torwart Loris Karius, auf ihrem Account. Darunter schrieb die 29-Jährige: "Jetzt schon das beste Jahr!"

Vor einer knappen Woche hatte das Model Sophia Thomalla in der "NDR Talk Show" die Gerüchte über die Beziehung bestätigt. Sie berichtete vom gemeinsamen Urlaub des Paares in Miami.

Moderatorin Sylvie Meis sei zum selben Zeitpunkt dort gewesen und sie hätten überlegt, sich zu treffen. Als Thomalla auf die Frage "Mit wem bist du denn da?" geantwortet habe: "Mit meinem neuen Freund", habe Meis ihr geraten, besser nicht das Haus zu verlassen, sofern sie ihre Beziehung zu dem 25-Jährigen noch etwas länger geheim halten wollte.

Loris Karius lebt in Istanbul, wo er seit vergangenem August für Beskitas Istanbul spielt. Sophia Thomalla hingegen wohnt in Berlin.

Thomalla war zuvor mit Gwen Stefanis Ex, dem Sänger Gavin Rossdale liiert. Im Jahr 2016 hatte sie den norwegischen Rocksänger Andy LaPlegua geheiratet. Nach wenigen Monaten gab sie jedoch die Scheidung bekannt. Vor ihrer Ehe war sie sieben Jahre lang mit "Rammstein"- Sänger Till Lindemann in einer Beziehung. Dabei sorgten die beiden immer wieder mit kurzzeitigen Trennungen für Schlagzeilen.