Spice-Girls-Merch Näherinnen von Charity-T-Shirts verdienen nur Cent-Beträge

Die Spice Girls verkaufen T-Shirts mit der Aufschrift "#IWannaBeASpiceGirl" (Ich will ein Spice Girl sein) und auf der Rückseite "gender justice" (Geschlechtergerechtigkeit). Nun ergibt eine Recherche der britischen Zeitung "The Guardian", dass die T-Shirts in Bangladesh von Frauen hergestellt werden, die umgerechnet 35 Pence (0,40 Euro) die Stunde verdienen.

Mit den T-Shirts sollen ausgerechnet Gelder für eine Geschlechtergerechtigkeits-Kampagne der britischen Wohltätigkeitsorganisation "Comic Relief" gesammelt werden. Die T-Shirts kosten 19,40 Pfund (ca. 22 Euro). Davon sollen 11,60 Pfund (ca. 13 Euro) an Comic Relief gespendet werden, um "Gleichheit für Frauen" zu fördern.

Geschlechtergerechtigkeit nur für Einige

Die Frauen, die sie herstellen, haben offenbar nicht viel davon: Sie sollen gezwungen worden sein, 16 Stunden am Tag zu arbeiten und von Managern als "Hurentöchter" beschimpft worden sein, wenn sie die hochgesteckten Ziele nicht erreicht haben.

Zahlreiche Prominente hatten mit den T-Shirts posiert, so zum Beispiel die britische Sportlerin Jessica Ennis-Hill.

Eine Sprecherin der Band sagte, man sei "zutiefst geschockt", auch Comic Relief zeigt sich "geschockt und besorgt". Beide sagen, sie hätten die Firma "Represent" - den Händler, der von den Spice Girls beauftragt wurde - vorab auf ethische Korrektheit überprüft. Der Anbieter habe aber ohne Wissen der Auftraggeber den Hersteller gewechselt. "Represent" sagt, man trage die volle Verantwortung.