Kostümprobleme von "Spider-Man"-Darsteller "Es spannt zwischen den Beinen"

Selbst Superhelden-Darsteller müssen manchmal leiden - wie der neue "Spider-Man" Tom Holland bei den Dreharbeiten erfahren hat. "Das Kostüm ist ganz schön eng! Es spannt an den Fingern, unter den Armen und natürlich zwischen den Beinen", sagte der britische Schauspieler den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung". Das Kostüm sehe zwar so perfekt aus, als könne man damit wirklich Spinnen-Netze abschießen.

Aber: "Das einzige, woran man nicht gedacht hatte, war die Tatsache, dass ich irgendwann auch mal schnell auf die Toilette und es schnell ausziehen muss", sagte der 21-Jährige. "Zuerst dauerte es eine Stunde, dann 45 Minuten, was endlos lange ist, wenn du dringend musst." Mit etwas Hilfe ging es irgendwann jedoch offensichtlich deutlich fixer. "Am Ende haben wir es dann aber in fünf Minuten geschafft."

Holland tritt in "Spider-Man: Homecoming", der am Donnerstag in den deutschen Kinos startet, erstmals in einem ganzen Film als Held mit Superkräften auf. Der junge Darsteller agiert dabei an der Seite von US-Größen wie Robert Downey Jr., Marisa Tomei und Michael Keaton.

In diesem Neustart der Film-Serie muss sich "Spider-Man" erst einmal hineinfinden in die Rolle des Superhelden, sich vertraut machen mit all den, ihm zur Verfügung stehenden Superkräften. Zudem bekommt es Peter Parker alias "Spider-Man" hier mit einem Bösewicht zu tun, der es faustdick hinter den Ohren hat: The Vulture.