Spiderman-Darsteller Andrew Garfield "Ich bin schwul, aber ohne Sex"

Dieser Witz ging daneben - Schauspieler Andrew Garfield hat sich auf einer Podiumsdiskussion scherzhaft über seine sexuelle Orientierung geäußert und sich so Ärger mit der LGBT-Community eingehandelt. Wie das US-amerikanische Magazin "People" berichtet, hatte Garfield angegeben, dass er sich selbst im Moment als schwul bezeichnen würde - "aber ohne den Sex".

Hintergrund dieser Aussage dürfte Garfields aktuelle Rolle in dem Theaterstück "Angels in America" sein. Darin spielt der Spiderman-Star den an Aids erkrankten Homosexuellen Prior Walter. Das Stück von Tony Kushner wird zur Zeit in London aufgeführt.

Hetero: zumindest im Moment

Im Verlauf der Podiumsdiskussion soll Garfield dann klargestellt haben, dass er nicht schwul sei. Zumindest nicht "im Moment", denn er könne nicht ausschließen irgendwann ein "Erwachen" zu erleben.

Um sich auf die Rolle als Prior Walter vorzubereiten, habe Garfield viel Zeit mit homosexuellen Freunden verbracht und fühle sich in der Kultur wohl. In der LGBT-Gemeinde kam seine Bemerkung dennoch nicht gut an.

Auf Twitter machten zahlreiche Nutzer ihrem Ärger Luft. Der Vorwurf dabei lautet vor allem, dass Garfield keine Ahnung davon habe, wie schwer es noch immer sei, offen zu seiner Homosexualität zu stehen. Der Schauspieler wollte sich zu den Vorwürfen zunächst nicht äußern.

2012 gelang Garfield der schauspielerische Durchbruch als er die Rolle des Spiderman in "The Amazing Spiderman" übernahm. Momentan steht er vor allem auf der Theaterbühne.