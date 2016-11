Damals am "Star Wars"-Set Carrie Fisher schildert Affäre mit Harrison Ford

US-Schauspielerin Carrie Fisher hatte laut eigenem Bekunden eine Affäre mit Harrison Ford, während die beiden als Prinzessin Leia und Han Solo für den Film "Krieg der Sterne" vor der Kamera standen.

"Es war so intensiv", erzählte die heute 60-jährige Fisher dem Magazin "People" in einem Interview. "Unter der Woche hieß es Han und Leia, und am Wochenende Carrie und Harrison."

Fisher war damals 19 Jahre alt, der 33-jährige Ford verheiratet und Vater von zwei Kindern. Die dreimonatige Affäre begann demnach 1976 bei einer Geburtstagsfeier für Regisseur George Lucas und endete nach Abschluss der Dreharbeiten zum ersten Film der "Star Wars"-Kultreihe.

Dass Fisher nach 40 Jahren einen plötzlichen Erinnerungsschub hat, mag wesentlich mit dem Erscheinen ihres Buches "The Princess Diarist" zu tun haben, einer "intimen, urkomischen und aufschlussreichen Erinnerung daran, was hinter den Kulissen eines der berühmtesten Filme aller Zeiten geschah". Nun wird mit viel Liebe der Verkauf dieser Erinnerungen angeschoben.

Über die literarische Qualität der Memoiren lässt sich wohl streiten. In schwülstigem Tonfall beschreibt Fisher etwa ihre Selbstzweifel nach der ersten gemeinsam verbrachten Nacht: "Ich schaute hinüber zu Harrison. Das Gesicht eines Helden - einige Haarsträhnen fielen über seine edle, leicht pelzige Augenbraue", heißt es da. "Wie könnte ein so strahlendes Musterexemplar von Mann mit meinesgleichen zufrieden sein?"

Das wiederum wird wohl ein Geheimnis des Musterexemplars bleiben. "People" veröffentlicht in dieser Woche Auszüge aus dem Fisher-Buch. Harrison Ford habe ein Exemplar erhalten, die Erwähnung der Liaison aber nicht kommentiert, so die Zeitschrift.