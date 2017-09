Klatsch und Knatsch Soforthilfe aus Hollywood

Was haben Leonardo DiCaprio, Nicki Minaj und Donald Trump gemeinsam? Normalerweise nicht so viel. In dieser Woche sind sich die drei - und viele weitere Promis - zumindest in einer Sache einig: Den Menschen, die an den Folgen von Hurrikan "Harvey" leiden, muss geholfen werden.

Nachdem der Tropensturm große Gebiete im Süden des US-Bundesstaats Texas überflutet hat, reagierten viele US-Berühmtheiten prompt und öffneten ihre Portemonnaies. Gleich zu Beginn der Woche kündigte Schauspielerin Sandra Bullock an, eine Millionen Dollar an die Opfer der schweren Überschwemmungen zu spenden. Ihrem Beispiel folgten im Laufe der Woche zahlreiche weitere Promis. Selbst US-Präsident Donald Trump versprach finanzielle Unterstützung - aus seinem Privatvermögen.

Diese Promis spenden für Texas US-Präsident und Milliardär Donald Trump will nach der größten Unwetterkatastrophe, die die USA je erlebt hat, eine Million Dollar aus seinem Privatvermögen spenden. Das sagte seine Sprecherin Sarah Sanders: "Er will sich gerne den Bemühungen anschließen, die man bei vielen Menschen in diesem Land beobachten konnte." An welche Organisationen Trump das Geld spenden möchte, war zunächst unklar. Der Präsident steht mit seiner Spende bei Weitem nicht alleine da. Leonardo DiCaprio, der neben seinem Schauspieler-Dasein ein engagierter Naturschützer ist, kündigte an, über seine eigene Stiftung ebenfalls eine Million Dollar an den "United Way Harvey Recovery Fund" zu spenden. Auch die aus Houston stammende Popsängerin Beyoncé hatte einen Beitrag zur Fluthilfe versprochen: "Mein Herz ist bei den Menschen in meiner Heimatstadt Houston und ich werde weiter für alle Betroffenen beten", sagte sie der US-Zeitschirft "Houston Chronical". Wie viel genau sie spenden möchte, soll geheim bleiben. Einen regelrechten Coup landete der Football-Spieler JJ Watt: Er hat für die Opfer von "Harvey" eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Das ursprüngliche Ziel von 200.000 Dollar war in weniger als zwei Stunden erreicht. Mittlerweile hat Watt über 13 Millionen Dollar gesammelt. Auf seinem Twitter-Account bedankt er sich in mehreren Videos bei den Spendern und setzt das Ziel gleichzeitig immer höher, zuletzt auf 15 Millionen. Weitere 50.000 Dollar für das Rote Kreuz kommen von dem US-Komiker und Schauspieler Kevin Hart. Er ruft auf Instagram dazu auf, seinem Vorbild zu folgen. Nicki Minaj folgte Kevin Harts Aufruf zum Spenden und steuert 25.000 Dollar bei. Sandra Bullock, die in den teilweise von der Katastrophe verwüsteten Bundesstaaten Texas und Louisiana Häuser besitzt, sagte als eine der ersten eine Spende von einer Million Dollar zu. Auch die Fernsehmoderatorin Ellen de Genres ist häufig eine der schnellsten wenn es um Spenden geht: Von ihrem Privatvermögen zahlt sie 25.000 Dollar an das amerikanische Rote Kreuz und 25.000 Dollar an die Tierrettungsorganisation SPCA in Texas. Dazu kommen weiter 25.000 Dollar aus ihrer TV-Sendung, ebenfalls an das Rote Kreuz. In De Genres Show verkündete auch Pop-Sängerin Miley Cyrus, eine halbe Million an die Opfer spenden zu wollen. Als sie über die Zerstörungen durch "Harvey" und die Folgen für die Menschen dort sprach, musste Cyrus mit den Tränen kämpfen. Ebenfalls eine halbe Million Dollar will der durch die Reality-Serie "Keeping up with the Kardashians" bekannte Kardashian-Clan spenden. Zu einem der großzügigsten Spender gehört der US-Schauspieler Tyler Perry: In einem Facebook-Video verkündete, eine Million Dollar an eine "boots on the ground"-Organisation gespendet zu haben, die sich direkt und unverzüglich um die Opfer des Sturms kümmern soll. Weitere 25.000 Dollar an das Rote Kreuz kommen von Jennifer Lopez. In einem Instagram-Post machte die Sängerin ihre Spende öffentlich, ebenso wie die ihres Partners... ...dem ehemalige Baseballspieler Alex Rodriguez, der selbst auch nochmal 25.000 Dollar beisteuert. Der US-amerikanischer Musiker und Ex-Freund von Rihanna, Chirs Brown, will 100.000 Dollar spenden. Er sei allerdings skeptisch, was das Rote Kreuz angeht: "Deswegen geht meine Spende an die Menschen", schreibt er auf Twitter, ohne darauf einzugehen, wohin genau das Geld gehen soll. Auch Rapper T.I. machte klar, das seine Spende in Höhe von 25.000 Dollar nicht an das Rote Kreuz gehen werde. Dwayne "The Rock" Johnson spendet ebenfalls 25.000 Dollar an das Rote Kreuz. In einem Video auf seiner Instagram-Seite ruft er dazu auf, ebenfalls zu spenden - und wenn es nur ein Dollar ist. Neben all den Stars und Sternchen hoben sich auch hierzulande weniger bekannte Persönlichkeiten durch großzügige Spenden hervor. So beispielsweise die Eigentümer dreier wichtiger amerikanischer Football Mannschaften: Amy Adams Strunk ("Tennessee Titans") sagt eine Spende von einer Million Dollar zu. Ebenfalls eine Million gibt es von Bob McNair ("Houston Texans"). Und auch Robert Kraft, Eigentümer der "New England Patriots", stellt eine Million Dollar in Aussicht. Noch eine Million gab es von Rachael Ray, US-amerikanische Fernsehmoderatorin und -Köchin. Ihre Spende soll vor allem den Tieren zu Hilfe kommen, die unter "Harvey" zu leiden hatten und haben. Die Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey verkündet auf Twitter ebenfalls eine Spende an das amerikanische Rote Kreuz und die US-Heilsarmee, verrät aber keine genaue Zahl. Und auch ein ehemaliges Präsidentenpaar ist unter den Spendern: George W. and Laura Bush sagten zu NBC News sie hätten an die Non-Profit-Organisation "Team Rubicon", an das amerikanische Rote Kreuz und an die Heilsarmee gespendet. "Wir hoffen, dass unsere Mitbürger sich uns darin anschließen werden diesen Gruppen zu helfen, die sich dafür einsetzen, etwas zu bewirken", sagte das Ehepaar. Wie viel die Bushs gespendet haben, ist nicht bekannt.

Auch Countrysängerin Miranda Lambert hat sich in dieser Woche für die Opfer der Überschwemmungen in Texas engagiert. Ihr ging es dabei vor allem um Vierbeiner. Gemeinsam mit ihrer Stiftung "Muddnation" ist die Musikerin seit Tagen im Dauereinsatz, um Hunde aus den überfluteten Gebieten zu holen.

Auf Instagram dokumentiert Lambert ihre Rettungsaktionen und bedankt sich für die tatkräftige Unterstützung ihres Teams. In den vergangenen Tagen hätte sie gemeinsam mit den Mitarbeitern ihrer Stiftung etwa 70 Hunde nach Oklahoma in eine Unterkunft der "Muddnation" gebracht.

Für einige Stars gab es diese Woche auch Grund zum Feiern. Bei den MTV Video Music Awards im kalifornischen Inglewood gewann US-Rapper Kendrick Lamar den Preis für den besten Clip des Jahres, das Video zu seinem Song "Humble". Als bester neuer Künstler ausgezeichnet wurde der R&B-Sänger Khalid. Pink bekam den Michael Jackson Vanguard Award für ihre inzwischen bereits 15 Jahre anhaltende Karriere.

Die Kendrick-Lamar-Party Katy Perry im Schwebezustand: Die Sängerin hat am Sonntagabend die MTV Video Music Awards im kalifornischen Inglewood moderiert. Außerdem präsentierte sie ihren neuen Song "Swish Swish" - und kam dafür basketballspielend von der Decke geseilt. Der US-Rapper Kendrick Lamar ist der große Gewinner des Abends - er war für acht Kategorien nominiert, in insgesamt sechs gewann er. Und so sah es aus, als Lamar auf der Bühne stand und im Hintergrund Tänzer ein brennendes Gerüst erkletterten. Schauspielerin Gal Gadot ("Wonder Woman") durfte den Gewinner in der Kategorie "Video des Jahres" verkünden und ihm die Trophäe überreichen: Kendrick Lamar. Auf diesem Foto sehen Sie den besten Künstler des Jahres: Ed Sheeran. Susan Bro ist die Mutter von Heather Heyer - die 32-Jährige war bei den Anti-Rechts-Demonstrationen in Charlottesville ums Leben gekommen. Bro kündigte nun die Gründung einer "Heather Heyer Stiftung" an. "Ich vermisse sie, aber ich weiß, sie ist heute Abend bei uns." Paris Jackson kam ebenfalls auf die Gewalt in Charlottesville zu sprechen. "Wir haben null Toleranz für ihre Gewalt und ihren Hass und ihre Diskriminierung", sagte sie über die Rechtsradikalen. Auf dem Foto drückt sie Schauspielerin Caroline D'Amore einen Kuss auf die Wange. Und noch eine junge Dame, die auch dank ihres Nachnamens berühmt ist: Die 20-jährige Hailey Baldwin arbeitet als Model. Ihr Onkel ist der Schauspieler Alec Baldwin. Katy Perry im Schwebezustand, Teil zwei: Die Moderatorin hat gerade erst mit ihrem Video zu "Swish Swish" für Aufsehen gesorgt, allerdings kam der Clip nicht bei jedem gut an - vielfach wurde er als zu wirr kritisiert. Unterstützung bei Song und Video hatte Perry von Kollegin... ... Nicki Minaj. Auch sie war nun für einen Auftritt ins kalifornische Inglewood gekommen - übrigens mit gewohnt freizügigem Bühnenoutfit. Die Sängerin Pink hat bereits eine lange und erfolgreiche Karriere hinter sich - in Inglewood wurde sie nun dafür mit dem Michael Jackson Vanguard Award ausgezeichnet. Bei ihrer Dankesrede wurde sie sehr emotional und wandte sich unter anderem an ihre sechsjährige Tochter: "Du bist wunderschön und ich liebe dich." Pink hielt aber nicht nur eine Dankesrede, sie sang auch auf der Bühne. Unterstützt wurde sie bei ihrem Auftritt von halbnackten, kreissägenschwingenden Tänzerinnen. Und einem kleinen Traktor. Sängerin Lorde war schwer erkältet. Während ihrer Darbietung von "Homemade Dynamite" sang sie nicht, sondern tanzte bloß. Und das in einem kurzen Alu-Kleid, Hosen und Sneakern. Miley Cyrus hatte bei der MTV-VMA-Veranstaltung vor vier Jahren ihren denkwürdigen Twerk-Auftritt mit Robin Thicke hingelegt. In diesem Jahr ging es deutlich züchtiger zu. So sieht ein "Mic drop" der Girlgroup Fifth Harmony aus. Die Band - seit vergangenem Jahr übrigens nur noch zu viert - gewann in der Kategorie Pop-Video für "Down". "Das ist wirklich so irreal", sagte Bandmitglied Dinah Jane. "Danke an Gott und Danke an unsere Familien." So sahen die vier von "Fifth Harmony" aus, als sie in der Veranstaltungshalle "The Forum" in Inglewood ankamen. Sängerin Kesha hat vor Kurzem ein neues Album veröffentlicht: "Rainbow". Außerdem kündigte sie eine Tournee an. Das mit der Zunge kann auch dieser Herr: Pete Wentz. Er ist Bandmitglied von Fall Out Boy, dazu zählen auch Patrick Stump, Joe Trohman und Andy Hurley. Als bester neuer Künstler wurde der Sänger Khalid geehrt. Bekannt wurde er durch den Song "Location". Kendrick Lamar posiert mit seinen insgesamt sechs Siegertrophäen. Er gewann in folgenden Kategorien: Video of the Year, Best Hip Hop, Best Cinematography, Best Direction, Best Art Direction, Best Visual Effects.

Erstmals wurde auch ein Preis in der Kategorie "Kampf gegen das System" ausgelobt. MTV vergab ihn an alle sechs Nominierten zu gleichen Teilen, darunter K'Naan und John Legend. Sie machten mit ihren Videos auf die Lage von Einwanderern in den USA aufmerksam.

Auf ein anderes Problem macht schon seit Längerem Leah Remini aufmerksam: Scientology. 2013 verließ der frühere "King of Queens"-Star die Sekte und rechnete öffentlich in einem Buch und einer TV-Dokumentation mit der Organisation ab. Nun sprach sie erneut über ihre Vergangenheit.

Sie sollte Kevin James bekehren Die US-Schauspielerin Leah Remini war jahrelang bekennende Scientologin. Dann verließ sie die Sekte. Nun gab sie an, dass sie ihren Kollegen Kevin James als Mitglied gewinnen sollte. Jahrelang standen Leah Remini und Kevin James für die Serie "King of Queens" gemeinsam vor der Kamera. Trotz des Drucks aus der Sekte habe Remini nie versucht, ihren Kollegen zu bekehren, sagt sie. Scientology-Zentrale in Florida: Die Sekte wies die Vorwürfe zurück. Man hätte nie etwas mit Kevin James zu tun gehabt, gab die Organisation in einem Statement an. Seit ihrem Ausstieg 2013 hat sich Remini zu einem der größten Kritiker von Scientology entwickelt. 2016 produzierte sie die TV-Dokumentation "Leah Remini: Scientology und die Folgen". Darin erheben ehemalige Mitglieder schwerste Vorwürfe: Es soll Fälle von Unzucht mit Minderjährigen gegeben haben, außerdem soll es zu gewalttätigen Übergriffen und bewusster Isolation von Mitgliedern gekommen sein. Oberhaupt von Scientology ist David Miscavige. Sein Vater hat in einem Buch schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben - Scientology wies diese allerdings als haltlos zurück. Auch in der TV-Dokumentation "Leah Remini: Scientology und die Folgen" berichten Ex-Mitglieder, Miscavige habe sich Mitgliedern gegenüber aggressiv verhalten und sei übergriffig geworden. Noch in diesem Jahr soll die zweite Staffel der TV-Doku erscheinen. Ob die Sekte auch dieses Mal versuchen wird, die Ausstrahlung zu verhindern, ist noch unklar. Wiederholt hat Remini über ihre Erfahrungen bei Scientology berichtet, über Mobbing, Einschüchterung und Wagenburg-Mentalität. Die Sekte hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Remini hat unter anderem gesagt, als Scientologin habe sie den Bezug zur Realität verloren.

Immer wieder sei sie gefragt worden, warum sie ihren Kollegen Kevin James noch nicht für Scientology gewonnen hätte. "Nach einer Weile lassen sie einen damit in Ruhe. Aber es wird normalerweise erwartet, dass man andere Menschen bekehrt", sagte Remini - "vor allem Menschen, mit denen man neun Jahre zusammenarbeitet."

Dass die Welt voller Missgunst ist, realisierte in diesen Tagen auch Justin Bieber: Vor zwei Jahren verbreiteten Paparazzi Nacktfotos des Sängers, nun sind sie wieder aufgetaucht - auf dem Instagram-Profil seiner Ex Selena Gomez.

Der Bieber-Hack Selena Gomez - hier bei einer Modenschau 2015 in London - ist der beliebteste Star bei Instagram. Die US-Schauspielerin hat dort 125 Millionen Follower. Einige Jahre war Gomez mit Teeniestar Justin Bieber liiert. Nun wurde Gomez laut Medienberichten jüngst Opfer von Hackern. Die Ganoven kaperten ihr Instagram-Profil und luden Nacktbilder von Bieber hoch. Es sind Paparazzi-Bilder, die im Jahr 2015 auf Bora Bora entstanden. Bieber zeigte sich bereits damals schockiert über die Verbreitung - und verbot sie. Gomez deaktivierte vorübvergehend ihr Instagram-Profil und löschte die Nacktbilder. Gomez und Bieber äußerten sich bisher nicht zu dem Hacker-Angriff.

Schnell kam raus, was es damit auf sich hatte: Gomez war Opfer von Hackern geworden. Die 25-Jährige deaktivierte ihren Account offenbar für wenige Minuten. Als er sich wieder aufrufen ließ, waren die Bilder gelöscht. Sie stammen Berichten zufolge aus dem Jahr 2015 - Paparazzi hatten Bieber damals im Urlaub auf Bora Bora fotografiert.

Mit der nackten Wahrheit konfrontiert sah sich zuletzt auch Britney Spears. In Sachen Schönheit hilft die Sängerin gerne mit Schminke nach, normalerweise jedenfalls. Nun hat sie sich allerdings unter dem Hashtag #NoMakeup auf Instagram präsentiert.

Makellos mit Make-up Britney Spears bei einem Auftritt 2016. Die US-Sängerin ist für ihre durchgestylten Auftritte und Choreographien bekannt. Spears - hier bei einem Auftritt in New York - hat nun ihre Natürlichkeit hervorgehoben und ein Bild von sich ohne Make-up veröffentlicht. Naja, zumindest fast. Spears, hier eine ältere Aufnahme aus dem Jahr 2009, hat bereits eine lange Karriere als Musikerin hinter sich. Auf der Bühne überlässt sie nichts dem Zufall - und auch das Schminkbild wirkt irgendwie choreographiert. Okay, okay, räumte die 35-Jährige schließlich ein: Sie sei ungeschminkt gewesen, "von dem bisschen übriggebliebenen Mascara unter meinem rechten Auge mal abgesehen". Andere Stars hatten zuletzt mitunter auch darauf verzichtet.

"Das echte ungeschminkte Ich", schrieb Spears zu einem der Beiträge. Das Foto sei aufgenommen an einem der Tage, "an denen ich mich nicht für meine Show hübsch mache", schrieb sie weiter. "Ich nenne das meinen Morgenkaffee-zu-Hause-Look."

Gute Nachrichten gab es in dieser Woche im schwedischen Königshaus: Prinzessin Madeleine ist wieder schwanger. Die Schwester von Schwedens Kronprinzessin Victoria hat bereits zwei Kinder, die dreijährige Prinzessin Leonore und den zwei Jahre alten Prinz Nicolas. Im März 2018 erwarte sie nun ihr drittes Kind, teilte das Königshaus mit.

Nachwuchs für Madeleine Prinzessin Madeleine und ihr Ehemann Christopher O'Neill dürfen sich über Familienzuwachs freuen: Madeleine ist wieder schwanger. Im März soll das dritte Kind des Paares auf die Welt kommen - hier ist Tochter Leonore zu sehen. Für das Paar ist es nach Prinzessin Leonore und Prinz Nicolas das dritte Kind. Hier ist die Familie im Juni 2014 in Stockholm zu sehen. Im Juni 2015 besuchten sie gemeinsam die Hochzeit von Madeleines Bruder Prinz Carl Philip in Stockholm. Der Prinz heiratete in Stockholm das frühere Model Sofia. Auch sie nahmen an der Feier teil: Prinzessin Victoria (Madeleines Schwester), Prinz Daniel und ihre Tochter Prinzessin Estelle.

"Chris und ich sind überglücklich bekannt zu geben, dass ich ein Kind erwarte", schrieb die 35-Jährige auf Facebook. "Wir freuen uns, dass aus vier fünf werden!"

Auch Schwimmstar Michael Phelps erwartet wieder Nachwuchs. Gemeinsam mit seiner Frau Nicole freut er sich auf "Nummer zwei". Via Instagram verbreitete er ein Foto von seiner Gattin und dem gemeinsamen Sohn Boomer. Der Einjährige hält lächelnd einen rosafarbenen Schwangerschaftstest in die Kamera.

"So aufgeregt!" schrieb Phelps dazu - und schob die naheliegende Frage nach, "ob ich einen Bruder oder eine Schwester bekomme?"

Mark Zuckerberg und Priscilla Chan konnten diese Woche hingegen schon verkünden: Es ist ein Mädchen. Der Facebook-Gründer und seine Frau sind zum zweiten Mal Eltern einer Tochter geworden. Zur Begrüßung gab es einen Brief an das Neugeborene - zu lesen war der selbstverständlich auf Facebook.

AFP / Facebook / Zuckerberg Family Mark Zuckerberg und Priscilla Chan gemeinsam mit ihren zwei Töchtern

Die Eltern wünschen ihrer zweiten Tochter vor allem, dass sie ihre Kindheit genieße. Diese Zeit sei magisch, also solle August "nicht zu viel Zeit damit verbringen, sich um ihre Zukunft zu sorgen".