130.000 Dollar soll Pornostar Stormy Daniels von Trumps Anwalt Michael Cohen erhalten haben, damit sie nicht über ihre Affäre mit dem heutigen US-Präsidenten spricht. Nun hat sie es erneut getan - und zwar ausführlich in der CBS-Sendung "60 Minutes".

Dort berichtete sie nun erstmals, wegen der Affäre in Las Vegas 2011 von einem Mann bedroht worden zu sein: "Ich war auf einem Parkplatz, auf dem Weg ins Fitnessstudio mit meiner kleinen Tochter. Ich war dabei, unsere Taschen aus dem Wagen zu hieven, als ein Mann auf mich zukam und sagte: 'Lass Trump in Ruhe. Vergiss die Geschichte.'" Dann habe er ihre Tochter angesehen und gesagt: "So ein hübsches kleines Mädchen. Es wäre doch eine Schande, wenn ihrer Mutter etwas zustoßen würde."

Sie habe das als direkte Drohung empfunden und so sehr gezittert, dass sie Angst hatte, ihre Tochter fallenzulassen. Wenige Wochen zuvor hatte sie die Geschichte ihrer Affäre mit Trump einem Klatschmagazin geschildert. 15.000 Dollar sollte sie dafür erhalten. Doch der Artikel wurde nie gedruckt. Laut CBS, weil die Zeitschrift Trump um eine Stellungnahme gebeten hatte und sein Anwalt mit Klage drohte.

Nachdem Trump zum Präsidentschaftskandidaten gekürt worden war, seien ihr erneut lukrative Angebote gemacht worden, so die 39-Jährige. "Und dann kriegte ich diesen Anruf: 'Ich denke, ich habe den besten Deal für Sie.'" Es sei Trumps Anwalt Michael Cohen gewesen, der ihr 130.000 Dollar Schweigegeld bot. Aus Angst vor neuen Drohungen habe sie eingewilligt. "Ich habe noch nicht mal verhandelt über diese Summe, die die meisten wohl als extrem niedrig bezeichnen würden."

Und was hat Stormy Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, in der Sendung nun über ihre Affäre mit Donald Trump erzählt? Hier der Überblick:

Das Kennenlernen

Bei einem Golfturnier für Promis in Lake Tahoe im Januar 2006 lud Trump die damals 27-Jährige zum Abendessen auf sein Hotelzimmer ein. Zunächst habe Trump nur über sich selbst geredet, sagt Clifford. Als er sie dann noch aufforderte, sein Bild auf dem Cover einer Zeitschrift zu bewundern, habe sie zu Trumps großer Verblüffung gesagt, man müsse ihm damit mal den Hintern versohlen.

Ihrer Aufforderung, die Hose runterzulassen, sei er dann direkt nachgekommen. "Er hat sich umgedreht und die Hose etwas heruntergezogen. Also er hatte noch Unterwäsche an. Ich habe ihm dann mehrfach einen Klaps gegeben." Von diesem Moment an hätten sich die beiden gut verstanden, sagt sie. "Er hat gesagt, dass ich ihn an seine Tochter erinnere."

Der Sex

Als sie von der Toilette kam und Trump plötzlich auf der Bettkante saß, sei ihr klar gewesen, was nun komme, sagt Clifford. Sie habe den damals 60-Jährigen keineswegs attraktiv gefunden, aber bewusst in den Geschlechtsverkehr eingewilligt - unter anderem, weil Trump ihr Versprechungen gemacht hatte, sie in seine Show "The Apprentice" einzuladen. Ein Kondom hätten sie nicht benutzt.

Die Ehefrau

Clifford sagt, sie habe Trump explizit nach seiner Ehefrau gefragt - schließlich hatte die gerade den gemeinsamen Sohn zur Welt gebracht. Doch er habe nur abgewiegelt: "Mach dir keine Sorgen, wir haben getrennte Schlafzimmer."

Die Monate danach

Clifford sagt, sie und Trump seien in Kontakt geblieben. Er habe sie nach Kalifornien und New York eingeladen und häufiger angerufen, um ihr neue Hoffnung für ihren "Apprentice"-Auftritt zu machen. Im Juli 2007 habe sie ihn dann in Los Angeles erneut getroffen. Trump habe wieder Sex gewollt, sie aber nicht.

Nach etwa vier Stunden, die sie größtenteils damit verbrachten, eine Dokumentation über Haie zu sehen, habe sie gefragt, wie es denn nun mit dem Show-Auftritt aussehe. Als er sie dann wieder vertrösten wollte, habe sie ihre Tasche genommen und sei einfach gegangen. Einen Monat später habe Trump sie angerufen und ihr gesagt, dass aus ihrem Auftritt bei "The Apprentice" nichts werde. Daraufhin sei der Kontakt abgebrochen.

Ein Transkript der Sendung auf Englisch finden Sie hier.