"Stranger Things" und "Game of Thrones" Kinderstars, vereinigt euch!

Zum Preis des Ruhms gehört, dass sich Stars kaum noch frei in der Öffentlichkeit bewegen können. Jeder Schritt, jedes Händchenhalten wird registriert, die nächste Handykamera ist meist nahe.

Diese Erfahrung machen jetzt auch die jungen Stars aus der Netflix-Serie "Stranger Things", deren zweite Staffel gerade zu sehen ist. Die vier Kids in den Hauptrollen sind im vergangenen Jahr schlagartig berühmt geworden, unter ihnen der 14-jährige Finn Wolfhard, der die Rolle des Mike Wheeler spielt.

Als Wolfhard kürzlich zu seinem Hotel zurückkehrte, warteten dort offenbar Fans auf ihn und baten um Autogramme. Wolfhard, so legen es laut "InStyle" ein Tweet und ein kurzes Video eines Fans nahe, ging anscheinend einfach weiter. So viel "Unhöflichkeit" empörte den Fan, was er via Twitter die Welt wissen ließ. Inzwischen sind die Privatsphäre-Einstellungen des Profils so verändert worden, dass der Eintrag nicht mehr zu sehen ist. Aufsehen erregt hat der Vorwurf dennoch - weit über die Grenzen der "Stranger Things"-Gemeinde hinaus.

Zunächst sprang Shannon Purser ihrem Serienkollegen zur Seite. Die 20-Jährige spielte in der ersten Staffel die Barbara Holland und stellte auf Twitter klar, dass "kein Schauspieler die Verpflichtung hat, für jeden anzuhalten". Finn sei ein unglaublicher netter Kerl, aber auch er brauche mal ne Pause. Sie selbst habe schon erlebt, dass Fans in der Hotelloby warten, wenn auch in viel kleinerem Ausmaß. Und sie sei eine Erwachsene. "Ich kann mir gar nicht vorstellen, in Finns Alter mit so viel Aufmerksamkeit überflutet zu werden. Das ist beängstigend."

They give you their art. They love their fans. Don't take advantage of that. And if you can't handle them needing space, stay away. — Shannon Purser (@shannonpurser) 5. November 2017

Wenig später schrieb Wolfhards "Stranger Things"-Freund Noah Schnapp (Will), dass sie alle hart arbeiteten und daher auch von Zeit zu Zeit eine Pause bräuchten.

So true. we really love the fans. Finn is the nicest guy u will ever know. we all work so hard, and need a break sometimes. #Compassion ❤️❤️ https://t.co/On3Fo8NeB8 — Noah Schnapp (@noah_schnapp) 5. November 2017

Doch damit nicht genug der Unterstützung. Am Montag schaltete sich auch eine Kollegin ein, die selbst als Kind die Erfahrung machte, plötzlich weltberühmt zu sein - und wahrscheinlich in noch größerem Ausmaß: Sophie Turner, inzwischen 21 Jahre alt, die Sansa Stark aus der Hitserie "Game of Thrones".

Es sei doch ziemlich seltsam, als Erwachsener vor einem Hotel auf ein Kind zu warten und dann auch noch enttäuscht zu sein, wenn dieses nicht anhalte, schrieb Turner. "Es ist egal, ob sie Schauspieler sind. In erster Linie sind sie Kinder. Gebt ihnen den Raum, den sie brauchen, um aufzuwachsen, ohne das Gefühl, irgendjemandem irgendwas schuldig zu sein, weil sie ihren Kindheitstraum leben."

Man solle sich einfach in die Lage versetzen, wie es als Vater oder Mutter wäre, wenn ein Fremder das eigene Kind mit der Kamera filmt. Man würde doch alles tun, um das eigene Kind in so einer Situation zu schützen, schrieb Turner. Es sei auch nicht Teil des Jobs, so etwas hinnehmen zu müssen.