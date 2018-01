Football-Finale Pink singt Nationalhymne beim Super Bowl

Sängerin Pink darf in diesem Jahr erstmals die US-Nationalhymne beim Super Bowl singen. Wie die US-Footballliga NFL mitteilte, wird die 38-Jährige die Hymne "The Star-Spangled Banner" vor Anpfiff der Partie am 4. Februar in Minneapolis vortragen.

Im vergangenen Jahr hatte der Country-Star Luke Bryan die Hymne gesungen. Auch Lady Gaga, Kelly Clarkson und Alicia Keys hatten schon einen Auftritt beim Super Bowl und gehören damit zu Pinks Vorgängerinnen.

In der Halbzeit-Show wird Popstar Justin Timberlake auftreten. Er hatte 2004 mit dem "Nipplegate" für einen der größten Skandale der Super-Bowl-Geschichte gesorgt. Bei seinem Auftritt mit Janet Jackson hatte er die rechte Brust der Sängerin entblößt, das prüde Amerika war empört. Seit dem Vorfall wird die Übertragung im Fernsehen mit fünf Sekunden Verzögerung ausgestrahlt, um im "Notfall" noch eingreifen zu können.

Der Super Bowl ist das jährliche Finale der NFL-Liga und erreicht in den USA im Fernsehen regelmäßig Rekord-Zuschauerzahlen.

Pink brachte im Oktober ihr siebtes Album "Beautiful Trauma" heraus. Die Lead-Single "What About Us" ist diesen Monat für einen Grammy nominiert.