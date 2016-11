Miss Golden Globe Drei Stallone-Töchter, eine Aufgabe

Der Name Stallone wird beim Golden Globe Award im kommenden Jahr ziemlich präsent sein, ganz gleich, ob Sylvester Stallone nominiert wird oder sogar gewinnt. Die Töchter des Schauspielers - Scarlet, 14, Sistine, 18, und Sophia, 20 - fungieren gemeinsam als Miss Golden Globe. Sie helfen bei der Vergabe der Preise am 8. Januar.

Den Titel vergibt traditionell die Hollywood Foreign Press Association (HFPA). Es hat sich eingebürgert, den Nachwuchs der Hollywoodgrößen über diesen Job an das Filmgeschäft heranzuführen.

Zum ersten Mal hat nun ein Trio den Titel erhalten. HFPA-Präsident Lorenzo Soria teilte die Entscheidung bei einer Party in West Hollywood mit. Auch im Namen ihrer Schwestern bedankte sich Sophia Stallone für die Auszeichnung. "Wir sind Lorenzo und der Hollywood Foreign Press so dankbar", sagte sie. Ein Dankeschön ging auch an die Eltern des Trios, Actionstar Stallone und Jennifer Flavin.

Bei der Wahl mag eine Rolle gespielt haben, dass die Stallone-Schwestern bei den vergangenen Golden Globes auf dem roten Teppich eine blendende Figur abgaben.

Als Miss Golden Globe treten sie die Nachfolge von Corinne Foxx an, Tochter von Schauspieler Jamie Foxx. Sie folgte auf Kelsey Grammers Tochter Greer, Miss Golden Globe 2015. Auch Jack Nicholson, Bruce Willis und Clint Eastwood durften ihre Töchter schon in dieser Rolle bei der Preisverleihung sehen.

Eine Besonderheit gab es 2006: Damals hieß die Miss Golden Globe Dakota Johnson. Sie war damit Nachfolgerin ihrer Mutter Melanie Griffith - die hatte den Job 1975 übernommen.

Eine Auwahl der Preisträgerinnen der vergangenen Jahre finden Sie hier.