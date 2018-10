Jahrelang hatte sich Taylor Swift mit politischen Äußerungen zurückgehalten - vielleicht aus Ahnungslosigkeit, Desinteresse oder schlichtweg Angst um ihre Popularität. Damit ist seit einigen Wochen Schluss, und nun hat die 28-Jährige erneut eine klare Botschaft veröffentlicht.

Auf Instagram rief Swift ihre Fans dazu auf, bei den Kongresswahlen in der kommenden Woche ihre Stimmen abzugeben. Ihre Fans sollten der Wahl nicht fernbleiben, appellierte sie und warb für die Briefwahl. Sie machte auch keinen Hehl daraus, die Vertreter welcher Partei aus ihrer Sicht gewählt werden sollten.

Swift zeigte ein Foto von sich selbst und ihrer Mutter Andrea vor einem Banner, das für Phil Bredesen wirbt, den Senatskandidaten der Demokraten in Tennessee. Beide Frauen halten US-Fahnen in der Hand. "Diese beiden Frauen aus Tennessee haben den Kandidaten gewählt, der sich als vernünftig und vertrauenswürdig erwiesen hat", schrieb Swift dazu: "Wir wollen Führung, keinen Extremismus, der auf Angst basiert".

Die Sängerin hatte sich erst Anfang Oktober klar politisch positioniert, nachdem sie sich jahrelang zurückgehalten hatte. "Viele von uns werden nie einen Kandidaten oder eine Partei finden, mit der wir zu hundert Prozent in jeder Frage übereinstimmen, aber wählen müssen wir trotzdem", schrieb sie - und riet davon ab, für die Republikaner zu stimmen.

Das rief US-Präsident Donald Trump auf den Plan: "Ich mag Taylors Musik jetzt etwa 25 Prozent weniger", sagte er. Bislang hatte er sich stets bewundernd über die Musikerin geäußert und sie auf Twitter in den höchsten Tönen gelobt. Die US-Amerikaner wählen am kommenden Dienstag ein Drittel der Senatsmitglieder und das Repräsentantenhaus, die Abstimmung gilt als wichtige Richtungswahl.

Anmerkung: In einer früheren Version war die Formulierung "Please don't sit this one out" falsch übersetzt. Wir haben die entsprechenden Stellen angepasst.