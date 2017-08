Klatsch und Knatsch Team Katy oder Team Taylor?

Katy Perry gegen Taylor Swift - der Streit zwischen den Sängerinnen hat schon etwas Folkloristisches. Alles begann angeblich damit, dass Perry ihrer Kollegin vor mehr als drei Jahren mehrere Background-Musiker abwarb. Seitdem geht es hin und her, auch wenn zuletzt versöhnlichere Töne angeschlagen wurden.

Team Katy oder Team Taylor? Taylor Swift: Ihr Streit mit Katy Perry hat schon etwas Folkloristisches. Alles begann angeblich damit, dass Perry ihrer Kollegin mehrere Background-Musiker abwarb - vor mehr als drei Jahren. Seitdem geht es hin und her, auch wenn zuletzt versöhnlichere Töne angeschlagen wurden. Nun wurde Pink in einem Radio-Interview vor die Entscheidung gestellt: "Taylor oder Katy?", hieß es in einer Schnellfragerunde. "Taylor, ist das okay?", antwortete die 37-Jährige - und fügte noch hinzu: "Du kannst nicht gewinnen, egal, was du sagst. Jeder wacht beleidigt auf." Hier sind Pink und Swift 2008 bei den MTV Video Music Awards in Los Angeles zusehen. Bei der Veranstaltung hatte sich Pink auch zusammen mit Katy Perry fotografieren lassen. Sängerin Perry trägt inzwischen eine neue Frisur: kurz und blond, nicht mehr lang und dunkel. In einem mehrtägigen Livestream warb sie im Juni für ihr neues Album "Witness". Während der Sendung sagte sie, sie wolle sich mit ihrer Kollegin Swift vertragen. Swift und Perry haben schon seit Längerem Streit. Perry sagte noch im Mai zu US-Moderator James Cordon: "Sie hat anfangen - sie muss es auch beenden." Eine versöhnliche SMS würde ihr reichen, um den Streit beizulegen. Swift sei eine "hervorragende Songschreiberin", sagte Perry. Swift hatte angekündigt, zum Streamingdienst Spotify zurückzukehren. Just zu einem Zeitpunkt, da Perry ihr neues Album herausbrachte.

Die bestbezahlten Schauspielerinnen Sie führt in diesem Jahr das Ranking der bestverdienenden Schauspielerinnen an: Emma Stone, 28, Oscar-Preisträgerin. Sie verdiente laut "Forbes" in den vergangenen zwölf Monaten rund 26 Millionen Dollar, umgerechnet etwa 22 Millionen Euro. Platz 2 des "Forbes"-Rankings belegt Jennifer Aniston ("Friends") mit 25,5 Millionen Dollar. Jennifer Lawrence war in den vergangenen beiden Jahren Spitzenreiterin im Bestverdienenden-Ranking. Nun landete sie auf Platz 3: "Forbes" beziffert ihr Einkommen der vergangenen zwölf Monate mit 24 Millionen Dollar. Melissa McCarthy ("Ghostbusters") verdiente laut "Forbes" im vergangenen Jahr rund 18 Millionen Dollar - das reicht für Platz 4. Platz 5 erreichte Mila Kunis mit 15,5 Millionen Dollar. Kunis war jüngst in "Bad Moms" zu sehen und arbeitet regelmäßig als Synchronsprecherin. Von "Harry Potter" zu "Die Schöne und das Biest": Emma Watson kommt im "Forbes"-Ranking auf Platz 6, sie soll im vergangenen Jahr 14 Millionen Dollar eingenommen haben. "Atomic Blonde"-Schauspielerin Charlize Theron schaffte es mit 14 Millionen Dollar Jahreseinkommen ebenfalls auf Platz 6. Die australische Schauspielerin Cate Blanchett liegt in diesem Jahr auf Platz 8 - mit einem Jahreseinkommen von 12 Millionen Dollar. Den achten Platz teilt sich Blanchett mit Julia Roberts: Auch sie kommt laut "Forbes" auf 12 Millionen Dollar. Auf dem letzten Platz der Top Ten steht Amy Adams - sie verdiente laut "Forbes" im vergangenen Jahr 11,5 Millionen Dollar.

Ihr Leben als Firmenchefin Kylie Jenner ist gerade 20 geworden - und schon eine erfolgreiche Unternehmerin. Doch im Alter von 19 Jahren Geschäftsführerin einer Kosmetikfirma (Kylie Cosmetics) zu werden, ist offenbar auch für eine der jüngsten Angehörigen des weitläufigen Kardashian-Clans nicht immer einfach. "Ich fühle mich wie eine kleine alte Frau, die in den Körper einer 19-Jährigen gestopft wurde." Kylie Jenner (r.) - hier mit Schwester Kendall Jenner (l.) und Halbschwester Kim Kardashian - wurde vor allem als Model und Internetstar bekannt. Ihre Pubertät erlebte sie als Darstellerin in der TV-Reality-Soap "Keeping Up with the Kardashians". Im vergangenen Jahr entwickelte sich Kylie Jenner (hier im Februar mit Madonna) zu einer erfolgreichen Geschäftsfrau. Mit dekorativer Kosmetik, exklusiv auf ihrer Website angeboten, hat sie schätzungsweise zehn Millionen Dollar Gewinn gemacht. Sie habe aber auch Erfahrungen gemacht, die etlichen Altersgenossen vorenthalten blieben, sagte Jenner. "Ich habe viel gelernt." Trotzdem nähmen viele Leute sie wegen ihres Alters und ihres Rufes als Geschäftsfrau nicht ernst. "Aber so langsam fangen sie damit an, glaube ich." Am 10. August hatte Jenner (hier 2015 in Los Angeles) ihren 20. Geburtstag gefeiert - und ist damit nun kein Teenager mehr.

"Eine seltsame Besessenheit" Jennifer Aniston bei einer Oscar-Party 2017: Feiern ja, Gerüchte nein! Klatschpresse um Schwangerschaften, Liebeleien und Paparazzi kann die US-amerikanische Schauspielerin überhaupt nicht ab. Bereits 2016 hatte sich die 48-Jährige über Boulevardblättern beschwert: "Ich werde immer in Schubladen gesteckt", sagte sie damals. Daran hat sich bis heute offenbar nur wenig geändert: "Ich glaube nicht, dass es viel besser geworden ist", sagte die "Friends"-Darstellerin der "Vogue". Aniston, seit 2015 mit Schauspielkollege Justin Theroux verheiratet, sagte über die Kolumnisten der Klatschpresse: "Sie stellen Menschen wegen ihres Körpers bloß oder weil man keine Kinder hat." Sie selbst lasse sich von Erzählungen über Schwangerschaften und Co. allerdings nicht mehr beeinflussen. Den medialen Lärm blende sie aus, auch wenn es nicht immer ganz einfach ist. Sie wisse jedoch: "Ich bin glücklich und gesund und tue alles dafür, eine gute Arbeit abzuliefern."

Erster Erfolg in Grabscher-Prozess Taylor Swift bei den Grammy Awards 2015: Vor Gericht in Denver hat die Sängerin nun einen Teilsieg errungen. Die 27-Jährige sei nicht dafür verantwortlich, dass der Moderator David Mueller seinen Job als Radio-DJ verloren hat, entschied der Richter. Die Skizze zeigt Swift und ihr Team vor Gericht. Hintergrund der juristischen Auseinandersetzung ist ein angeblicher Vorfall bei einem Fototermin im Juni 2013. Swift wirft Mueller vor, sie beim Posieren begrapscht zu haben. Mueller hatte seinen Job kurz nach dem Fototermin verloren. Er verklagte Swift, deren Mutter sowie einen Manager auf bis zu drei Millionen Dollar Schadensersatz. Taylor Swifts Team um ihre Agentin Tree Paine vor dem Gericht in Denver: Die Sängerin reagierte mit einer Gegenklage wegen sexueller Belästigung. Es gehe ihr um einen symbolischen Dollar und die Chance, sich für Frauenrechte einzusetzen, heißt es in ihrer Klageschrift. DJ David Mueller soll der damals 23-Jährigen im Jahr 2013 bei einem Fototermin vor einem Konzert in Denver an den Hintern gefasst haben. "Ich fühlte mich so verzweifelt, erschüttert und verletzt wie noch nie zuvor", sagte Swift über den Vorfall. Vor Gericht geht es um einen mutmaßlichen Übergriff im Backstage-Bereich: Dort traf Swift Fans und VIP-Gäste - und posierte dabei für ein Foto mit Mueller, der damals für den Sender KYGO arbeitete, und dessen Freundin. "Während seiner Begegnung mit Frau Swift griff Mueller vorsätzlich unter ihren Rock und begrapschte einen intimen Teil ihres Körpers auf unangemessene Weise, gegen ihren Willen und ohne ihre Erlaubnis mit seiner Hand", heißt es in von Swifts Team eingereichten Unterlagen. Der Angeklagte bestreitet das. Vor Gericht erklärte Mueller, er habe lediglich "den Brustkorb, eine Rippe oder Rippen" berührt - mit einer zur Faust geschlossenen Hand. "Es ist eine demütigende Erfahrung, einer so verabscheuungswürdigen Tat angeklagt zu sein," sagte Mueller. Entschädigungszahlungen will Swift nach eigenen Angaben an Wohltätigkeitsorganisationen spenden, die Frauen vor sexuellen Übergriffen schützen wollen. Ende August sollte Swift selbst ein Urteil fällen - als Jurymitglied in einem Vergewaltigungsprozess, der mit ihrem Verfahren nichts zu tun hat. Das Gericht kam ihrer Bitte nach, sie wegen ihres eigenen laufenden Falls von dieser Bürgerpflicht zu entbinden. Swift schoss allerdings ein paar Selfies mit den übrigen Jurymitgliedern. Zum Auftakttermin vor Gericht erschien die Sängerin am Montag in Begleitung ihrer Mutter Andrea. Diese trat einen Tag vor ihrer Tochter in den Zeugenstand. Ihre Tochter sei nach dem Vorfall "sehr aufgewühlt" und "schrecklich beschämt" gewesen gab diese laut "People" zu Protokoll. Das fragliche Foto aus dem Backstage-Bereich dürfte in dem Prozess eine entscheidende Rolle spielen. Darauf ist zu sehen, wie Mueller etwa auf Höhe von Swifts Po die Sängerin mit seinem rechten Arm von hinten umgreift - die Hand ist allerdings von ihrem Körper verdeckt.

"Das sind die Gesichter des Hasses" Nach rechtsextremen Ausschreitungen in Charlottesville ruft Jennifer Lawrence ihre Fans auf Facebook dazu auf, die Teilnehmer der Demonstration zu identifizieren. Am Wochenende sorgten die rassistischen Ausschreitungen für Entsetzen. Viele Politiker und Prominente verurteilten die Gewalt scharf. Auch Lawrence hat sich zu Wort gemeldet. "Das sind die Gesichter des Hasses. Schaut sie euch gut an und postet jeden, den ihr finden könnt. Im Internet könnt ihr euch nicht verstecken, ihr erbärmlichen Feiglinge," schrieb sie auf Facebook. Bei der Kundgebung in der Universitätsstadt in Virginia war es zu Zusammenstößen von Rechtsextremen und Gegendemonstranten gekommen. 15 Menschen wurden verletzt. Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence ist in der neuen Ausgabe der US-Zeitschrift "Vogue" kaum zu bremsen, als es um ihren Freund geht. Im Interview mit dem Magazin bezeichnete sie den Regisseur Darren Aronofsky ("Black Swan") als brillanten Filmemacher, für den sie gleich nach dem ersten Treffen eine besondere Energie verspürt habe. Und das, obwohl Lawrence Leute wie ihn eigentlich gar nicht ausstehen kann. "Normalerweise mag ich keine Harvard-Absolventen", sagt die Schauspielerin. Sie müssten alle zwei Minuten erwähnen, dass sie an der Harvard University studiert hätten. "Er ist nicht so." Zuletzt hatte Lawrence recht viel mit ihren Fans zu tun: Sie tourte wochenlang mit ihrem Kollegen Chris Pratt durch die Welt, um für den gemeinsamen Film "Passengers" zu werben. In "Passengers" spielen Lawrence und Pratt zwei Passagiere eines Raumschiffs, die aus einem künstlichen Schlaf erwachen - Jahrzehnte, bevor das Schiff sein Ziel erreichen wird. Allerdings gibt es an Bord allerlei Annehmlichkeiten, mit denen sich die Zeit vertreiben lässt, etwa ein Schwimmbad. Die beiden Hauptfiguren kommen sich näher.

Melania hat die Macht, Trump zu stürzen Helen Mirren findet klare Wort für die Frauen im Umfeld des US-Präsidenten. Laut der Zeitschrift "Allure" hat die Schauspielerin ein Problem damit, dass Melania und Ivanka nicht versuchen, die umstrittene Politik von Donald Trump zu bremsen. Ivanka Trumps Buch "Women Who Work" hat in Mirrens Augen keine Substanz. Ihre Ratschläge seien einem Großteil der Frauen gegenüber ignorant. "Wenn man sich die alte Mel anschaut, denkt man: Sie ist eine der mächtigsten Frauen der Welt, denn sie könnte ihn stürzen," sagte Mirren. Mit einem netten Interview wäre das möglich, rät die Schauspielerin. Dabei hätte Melania Trump ihren Mann schon ganz schön ins Wanken gebracht - mit einer Hand. Mirren äußerte sich scherzhaft über einen Vorfall im vergangenen Mai. Damals hatte Melania vor zahlreichen Fernsehkameras die Hand ihres Mannes weggeschlagen, als dieser sie halten wollte. Mirren setzt sich seit Jahren für Frauenrechte ein. Im Präsidentschaftswahlkampf stellte sie sich öffentlich an die Seite von Hillary Clinton. Auch auf eine Gemeinsamkeit zwischen sich und Melania kam sie zu sprechen. So hätten beide ein osteuropäische Seele. Und diese düstere slowenische Seele werde bei der First Lady irgendwann zum Vorschein kommen. Mirren selbst hat russische Wurzeln, wurde jedoch in England geboren. Die Schauspielerin gehört nach wie vor zu den Großen in Hollywood. 2007 wurde sie für ihre Rolle in "The Queen" mit dem Oscar ausgezeichnet.

