Taylor Swift und Tom Hiddleston Das Ende einer Liebe

Die Romanze des Sommers in Hollywood begann im Juni: Da zeigten Bilder erstmals Taylor Swift und Tom Hiddleston turtelnd und küssend am Strand. Die Sängerin und der Schauspieler, offenbar ein Paar. Die Klatschpresse reagierte entzückt, auch weil kleine Geheimnisse blieben und sich so herrlich wispern ließ. Waren beide wirklich zusammen? So richtig? Oder ging es nur um einen Flirt, einen PR-Gag gar?

"Hiddleswift", so wurde das Paar rasch getauft, genoss augenscheinlich die Gerüchte und erging sich in Andeutungen. Erst nach Wochen, im Juli, sagte Hiddleston dem "Hollywood Reporter": "Die Wahrheit ist, dass Taylor Swift und ich zusammen sind, und wir sind sehr glücklich."

"In aller Freundschaft"

Die neue Wahrheit ist nun offenbar, dass alles schon wieder vorbei ist. Wie die US-Magazine "People" und "Us Weekly" mit Verweis auf mehrere Quellen berichten, haben sich beide getrennt. "In aller Freundschaft", so habe man das aus dem nächsten Umfeld des Paares erfahren. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht. Die aber dürfte - siehe Vorgeschichte - auch nicht umgehend zu erwarten sein.

Angeblich ging die Trennung von Swift aus. Sie habe die große Öffentlichkeit für ihre Beziehung nicht gewollt, Hiddleston demnach schon. Und auch das Feuer des Beginns sei mit der Zeit erloschen. Am Anfang hätten sie ihre Liebe öffentlich zelebriert wie Teenager. Dieses "Momentum" sei abhanden gekommen.

Dabei hatten sich beide bereits den jeweiligen Eltern des Partners vorgestellt. Und sie bereisten gemeinsam Rom und Australien. Eine ganze Menge für den Rausch eines Sommers.